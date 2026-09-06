Traģēdijas vieta (ekrānuzņēmums no video)
Sabiedrība
Šodien 17:51
Traģēdija Vienības velobraucienā Siguldā: trasē miris dalībnieks
36. Latvijas riteņbraucēju Vienības braucienu Siguldā svētdien aptumšojusi traģēdija.
Vietne "sadursme.lv" vēsta, ka brauciena laikā kādam sacensību dalībniekam netālu no finiša pēkšņi kļuvis slikti. Notikuma vietā ieradās vairākas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes.
Diemžēl, pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, velosipēdists miris. Vēl nav nav oficiālas informācijas par precīziem notikušā apstākļiem un nāves cēloni.
Šī nav pirmā reize, kad Vienības brauciens noslēdzas ar traģēdiju. 2023. gada 3. septembrī smagas traumas guva brauciena dalībnieks, kurš 12. septembrī slimnīcā nomira. Toreiz vairāki velobraucēji kritienā guva savainojumus, tostarp smagus.
Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens pirmo reizi notika 1936.gadā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas to atsāka 1995.gadā.