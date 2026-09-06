Daudzviet Latvijā īslaicīgi līs.
Sabiedrība
Šodien 15:48
Naktī uz pirmdienu gaiss jūtami atdzisīs, bet jaunā nedēļa iesāksies ar miglu un lietu
Arī pirmdien Latvijā vietām gaidāms īslaicīgs lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognoze.
Naktī uz pirmdienu būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs. Pierimstot vējam, atsevišķos reģionos sabiezēs migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7..+12 grādiem, vienīgi piekrastē būs mazliet siltāks.
Dienā daudzviet uzspīdēs saule, brīžiem debesis aizklās mākoņi, un no dienas vidus vietām īslaicīgi līs. Gaiss iesils līdz +16..+21 grādam.
Arī Rīgā naktī vēl brīžiem līs, tomēr ik pa brīdim mākoņi izklīdīs. Gaiss atdzisīs līdz +10..+12 grādiem.
Dienas vidū mākoņi galvaspilsētā atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Debesīm skaidrojoties, maksimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem.