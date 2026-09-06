Aizvadīts jau piektais "Suņu burziņš"
Svētdien Jaunmārupē pie ūdenstorņa aizvadīts jau piektais "Suņu burziņš", pulcējot suņu saimniekus, ģimenes un viņu četrkājainos mīluļus.
FOTO: sacenšas talantos un bauda saldējumu - Jaunmārupē ar vērienu aizvadīts lielais "Suņu burziņš"
Svētdien Jaunmārupē pie ūdenstorņa aizvadīts jau piektais "Suņu burziņš", pulcējot suņu saimniekus, ģimenes un viņu četrkājainos mīluļus.
Pasākums norisinājās no plkst. 11 līdz 15, un tā apmeklētājiem bija iespēja bez maksas piedalīties dažādās aktivitātēs, sacensībās un izglītojošās nodarbībās.
Par godu "Suņu burziņa" piecu gadu jubilejai šogad pirmo reizi tika rīkots suņu un viņu saimnieku talantu konkurss, kurā dalībnieki varēja demonstrēt savas prasmes, trikus un savstarpējo sadarbību. Tāpat notika suņu sacensības trīs dažādos zināšanu līmeņos un paraugdemonstrējumi.
Pasākuma laikā darbojās arī diskusiju telts "Sarunas par suņiem", kur nozares profesionāļi dalījās padomos par suņu audzināšanu, veselību un labsajūtu. Savukārt "Burziņa suņu skolā" saimniekiem bija iespēja praktiski darboties kopā ar saviem mīluļiem un saņemt speciālistu ieteikumus.
Apmeklētāji varēja izmantot arī suņu labsajūtas un veselības oāzi, kā arī apskatīt un iegādāties suņu aksesuārus, dizaina lietas un našķus. Bērniem bija sagatavots radošais stūrītis, bet visas dienas garumā notika konkursi un citas izklaides aktivitātes.
"Suņu burziņš" Jaunmārupē kļuvis par ikgadēju tradīciju, kas pulcē suņu saimniekus un viņu mīluļus no dažādām Latvijas vietām. Pērn pasākumu apmeklēja vairāk nekā 1300 cilvēku un 350 suņu. Pasākuma norises laikā suņiem bija obligāti jābūt pie pavadas, un par saviem dzīvniekiem bija atbildīgi to saimnieki.