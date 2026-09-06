2026. gada "Baltās nakts" pasākumi
Neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, mūsdienu kultūras forums "Baltā nakts" sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu Rīgā pulcēja daudz apmeklētāju.
FOTO: lietus netraucē - "Baltā nakts" pulcē ļaužu pūļus par spīti sliktajiem laikapstākļiem
Neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, mūsdienu kultūras forums "Baltā nakts" sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu Rīgā pulcēja daudz apmeklētāju.
Daļa apmeklētāju brīžos, kad nelija, izmantoja iespēju aplūkot ārā notiekošos projektus, bet, sākoties lietum, devušies uz galerijām vai citiem projektiem iekštelpās. Laikapstākļu dēļ vēlāk sācies koncerts "Četri gadalaiki".
Pagaidām organizatoriem vēl nav precīzas statistikas par kopējo apmeklētāju skaitu. Dažās vietās cilvēku bijis mazāk, bet citviet veidojušās rindas.
Apstaigājot visus projektus un aprunājoties ar cilvēkiem, secināts, ka "Baltās nakts" apmeklētāji bijuši apmierināti. Ārgales ieskatā pasākums aizvadīts veiksmīgi.
Ārgale augstāko vērtējumu piešķirtu "Taureņu tramvajam", kas bijis veiksmīgs projekts. Lai gan tramvaja kursēšanas grafiki netika publicēti, visi interesenti tajā tikuši. Organizatori bijuši saziņā ar tramvaja vadību un zinājuši, kurā vietā tas atrodas.
Apmeklētāju vidū pieprasīts bijis arī pasākums Vērmanes dārzā "Dārza dejas", kā arī pasākumi Leļļu teātrī. Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā, neskatoties uz stiprajām lietusgāzēm, notikušas videoprojekcijas, un cilvēki stāvējuši rindās ārā, gaidot iespēju nomainīties ar apmeklētājiem, kuri tobrīd atradušies iekštelpās.
Runājot par nākamo "Baltās nakts" pasākumu, Ārgale sacīja, ka noteikti būtu vērts pārņemt nakts tramvaja ideju, jo esot jauki, ka ar dziesmu var aizbraukt no viena objekta uz citu. Vienlaikus viņa piebilda, ka katru gadu pasākumā piedalās jauni projektu īstenotāji ar jaunām idejām.
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Jau ziņots, ka naktī uz 6. septembri Rīgā "Baltās nakts" laikā norisinājās 30 kultūras notikumi Vecrīgā, pilsētas centrā un apkaimēs - Āgenskalnā, Zasulaukā, Dzirciemā, Brasā, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmīlgrāvī, Sarkandaugavā.
Šī gada "Baltās nakts" pasākumi norisinājās tādās vietās kā Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, "SunsStudio", Rīgas Laikmetīgās mākslas telpa un Rātslaukums, Neatkarības laukums, Bastejkalna parks, Rīgas Kongresu nams, Vērmanes dārzs, Latvijas Leļļu teātra pagalms, Francijas institūts Latvijā, radošais kvartāls "Veldze", fon Stricka villas pagalms, Nacionālā filmu skola, "Kim?", Ghetto Games amfiteātris, VEF Kultūras pils, Kultūras pils "Ziemeļblāzma" parks un citās.