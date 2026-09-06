Valainis deputātu algas uzskata par nesamērīgi augstām
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) premjera amata kandidāts, ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzskata, ka Saeimas deputātu algas pašlaik ir nesamērīgi augstas un ZZS atbalstītu to iesaldēšanu.
Intervijā LETA raidierakstā "Politiķi! Kas tas vispār bija?" Valainis norādīja, ka deputātu atalgojumam jābūt samērojamam ar kopējo sociālekonomisko situāciju valstī. Viņaprāt, pašreizējais algu līmenis ir pārāk augsts.
Vienlaikus politiķis aizstāvēja ZZS deputātu saņemtās transporta un dzīvesvietas kompensācijas, skaidrojot, ka partijas pārstāvji lielākoties dzīvo reģionos un faktiski ikdienā mēro lielus attālumus līdz darbavietai Rīgā.
Valainis arī pauda viedokli, ka parlamentā samazinās reģionu pārstāvniecība un arvien lielāku ietekmi iegūst no Rīgas ievēlētie deputāti.
Tikmēr augustā sabiedrības iniciatīvu portālā "ManaBalss.lv" tika savākti vairāk nekā 10 000 parakstu par iniciatīvu atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas. Līdz ar to kolektīvais iesniegums būs jāizskata Saeimā.
Iniciatīvas autors, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis, uzskata, ka nav objektīva pamata deputātiem attiecībā uz šādu izdevumu segšanu atrasties labvēlīgākā situācijā nekā citiem valsts un pašvaldību sektorā nodarbinātajiem. Iniciatīvas pieteikumā arī norādīts, ka kompensāciju atcelšana ļautu ietaupītos budžeta līdzekļus novirzīt citām sabiedrībai nozīmīgām vajadzībām.
Deputāti var saņemt vienotu telpu īres un transporta izdevumu kompensāciju, tostarp par sabiedriskā transporta izmantošanu. Kompensācijas "griestus" (maksimālo iespējamo apmēru) nosaka, pamatojoties uz deputāta norādīto deklarēto dzīvesvietu, un Saeima kompensē tikai faktiskos izdevumus piešķirtā kompensācijas limita jeb normas robežās.
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Deputātu transporta un dzīvojamo telpu īres izdevumu kompensācijas pieļaujamie apmēri tiek rēķināti, aizpagājušā gada vidējās darba samaksas apmēram piemērojot attiecīgus koeficientus, kas noteikti likumā - Saeimas kārtības rullī.
Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot deputāta pilnvaras. Kompensāciju sistēma ir izveidota, lai Saeimā ievēlēto deputātu dzīvesvieta neietekmētu viņu iespējas veikt deputāta pienākumus. Piemēram, tie deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, nebūtu nevienlīdzīgā situācijā, salīdzinot ar rīdziniekiem.