Satraucošs rīts Jēkabpils novadā: glābēji uz nestuvēm no meža iznes apmaldījušos cilvēku
Foto: LETA
Jēkabpils novada Rites pagastā sestdien izglābts mežā apmaldījies cilvēks.
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Satraucošs rīts Jēkabpils novadā: glābēji uz nestuvēm no meža iznes apmaldījušos cilvēku

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Jēkabpils novada Rites pagastā sestdien izglābts mežā apmaldījies cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Satraucošs rīts Jēkabpils novadā: glābēji uz nestu...

Izsaukumu par mežā apmaldījušos cilvēku VUGD saņēma plkst. 10.28. Glābēji cilvēku atrada un uz nestuvēm nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Savukārt plkst. 15.14 VUGD saņēma izsaukumu uz Ūbeles ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Degšana likvidēta vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Ugunsgrēkā cieta cilvēks.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 40 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.

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