Attēlam ir ilustratīva nozīme.
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Šodien 09:11
Traģiska sestdiena Pierīgā: ietriecoties aizsargbarjerā, dzīvību zaudē motociklists
Salaspils novadā sestdien ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā motociklists, informēja Valsts policijā.
Negadījums notika ap plkst. 11.15 uz Daugavpils šoseju (A6) un Rīgas apvedceļu (A4) savienojošā ceļa. Motocikla "BMW" vadītājs apgāzās un iebrauca ceļa aizsargbarjerā. Vīrietis zaudēja dzīvību negadījuma vietā. Valsts policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 98 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 12 cilvēki un viens gāja bojā. Starp cietušajiem bija divi gājēji, divi velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 358 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 140 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.