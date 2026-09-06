No šodienas slēgs kinoteātri "Cinamon" tirdzniecības centrā "Akropole Alfa"
Šodien slēgs kinoteātri "Cinamon", kas atrodas tirdzniecības centrā "Akropole Alfa", informēja "Forum Cinemas", kas pārņems šī kinoteātra telpas.
No pirmdienas, 7. septembra, līdz 11. septembrim kinoteātra telpās norisināsies ievākšanās un nepieciešamie sagatavošanās darbi. Šajā laikā kinoteātris būs slēgts.
Apmeklētājiem kino paredzēts atvērt 12. septembrī, savukārt, ja visi tehniskie darbi tiks pabeigti ātrāk, kinoteātra durvis varētu vērt 11. septembrī.
Pirmajā posmā skatītājiem būs pieejamas septiņas kinozāles. Rudenī pakāpeniski atjaunos kinozāles, un pirmais rekonstrukcijas posms turpināsies līdz 2027. gada martam. Renovācijas laikā paredzēts uzlabot skaņas un attēla kvalitāti, kā arī zāļu akustiku.
"Forum Cinemas" direktors Dinārs Ozols norāda, ka "Forum Cinemas" pakāpeniski ieguldīs kinozāļu attīstībā. Atjaunošanas procesā īpašu uzmanību pievērsīs gan tehniskajai kvalitātei, gan skatītāju komfortam.
Savukārt "Forum Cinemas" valdes loceklis Kristjans Kongo atzīmē, ka šis uzņēmumam ir nozīmīgs attīstības posms. Jaunais kinoteātris sniedz iespēju paplašināt darbību un attīstīt kino piedāvājumu.
Jau ziņots, ka Konkurences padome jūlijā atļāva "Forum Cinemas" filiālei iegūt nomas tiesības uz SIA "Delta Property" piederošajām kinoteātra vajadzībām pielāgotajām telpām "Akropole Alfa", kur saimniecisko darbību veic kinoteātris "Cinamon".
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"Forum Cinemas" līdz šim bija viens kinoteātris Rīgā, savukārt "Cinamon", ko pārvalda SIA "Cinamon Operations Latvia", - pa vienam kinoteātrim bija Rīgā un Liepājā. Kinoteātris "Cinamon" tirdzniecības centrā "Akropole Alfa" atvērts 2008. gadā.
Intervijā aģentūrai LETA Ozols pauda, ka kinoteātri, kas Rīgā atrodas 13. janvāra ielā, plānots saukt par "Forum Cinemas Centrs", bet kinoteātri, kas atrodas "Akropole Alfa", par "Forum Cinemas Alfa".
Latvijā kopš 2019. gada darbojas Igaunijas "Forum Cinemas Latvia" filiāle. Pirms tam Latvijā bija SIA "Forum Cinemas", kura pārrobežu apvienošanās ceļā pievienota Igaunijas "Forum Cinemas".
Kinoteātra "Cinamon" pārvaldītājs "Cinamon Operations Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 2,791 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 3,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi pieauga par 22,2% - līdz 955 751 eiro. Kompānija reģistrēta 2006. gadā, un tās pamatkapitāls ir 40 000 eiro. "Cinamon Operations Latvia" īpašnieks ir Igaunijas "Saturn Investments"