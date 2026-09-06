Vienības velobrauciena dēļ šodien jārēķinās ar nopietniem satiksmes ierobežojumiem
Foto: LETA
Velo brauciena laikā periodiski būs ietekmēta pārvietošanās.
Sabiedrība

Vienības velobrauciena dēļ šodien jārēķinās ar nopietniem satiksmes ierobežojumiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciena dēļ AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", norīkos garākus vilcienu sastāvus starp Siguldu un Rīgu, kā arī gaidāmi satiksmes ierobežojumi, informēja PV un VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Vienības velobrauciena dēļ šodien jārēķinās ar nop...

Šodien no Rīgas uz Siguldu vilcieni ar četriem vagoniem aties plkst. 8 un 11, bet ar pieciem vagoniem - plkst. 9.30 un 20.30. Savukārt no Siguldas uz Rīgu četru vagonu sastāvā vilcieni aties plkst. 6.52, 9.29 un 12.29, bet ar pieciem vagoniem - plkst. 19.16.

LVC informē, ka vienlaikus brauciena laikā periodiski būs ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes šoseju (A2), Valmieras šoseju (A3), reģionālajiem autoceļiem Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10), Saulkrasti-Sēja-Ragana (P6), Ragana-Limbaži (P9), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8), Ragana-Turaida (P7) un atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem pie Siguldas. Sacensību maršrutā dežurēs Valsts policija.

Tēmas

ViviValsts policijaLatvijas valsts ceļiIkšķileTuraidaPasažieru vilciensLimbažiĶegumsRīgaSigulda

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