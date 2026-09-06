Velo brauciena laikā periodiski būs ietekmēta pārvietošanās.
Sabiedrība
Šodien 08:37
Vienības velobrauciena dēļ šodien jārēķinās ar nopietniem satiksmes ierobežojumiem
Latvijas riteņbraucēju Vienības brauciena dēļ AS "Pasažieru vilciens" (PV), kas strādā ar zīmolu "Vivi", norīkos garākus vilcienu sastāvus starp Siguldu un Rīgu, kā arī gaidāmi satiksmes ierobežojumi, informēja PV un VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Šodien no Rīgas uz Siguldu vilcieni ar četriem vagoniem aties plkst. 8 un 11, bet ar pieciem vagoniem - plkst. 9.30 un 20.30. Savukārt no Siguldas uz Rīgu četru vagonu sastāvā vilcieni aties plkst. 6.52, 9.29 un 12.29, bet ar pieciem vagoniem - plkst. 19.16.
LVC informē, ka vienlaikus brauciena laikā periodiski būs ietekmēta pārvietošanās pa Vidzemes šoseju (A2), Valmieras šoseju (A3), reģionālajiem autoceļiem Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10), Saulkrasti-Sēja-Ragana (P6), Ragana-Limbaži (P9), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8), Ragana-Turaida (P7) un atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem pie Siguldas. Sacensību maršrutā dežurēs Valsts policija.