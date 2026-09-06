Dažviet gaidāms stiprs lietus.
Sabiedrība
Šodien 08:12
Svētdien vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un negaiss
Svētdien vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus, bet lokāli iespējamas arī stirpas lietusgāzes un negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognoze.
Rietumu, ziemeļrietumu vējš pūtīs lēni līdz mēreni, bet Rīgas līča piekrastē un valsts austrumos vējš kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +15..+18 rādu robežās.
Arī Rīgā palaikam līs, bet mākoņi brīžiem izklīdīs, un uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas dienas vidū brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaiss galvaspilsētā iesils līdz +16..+18 grādiem.