Indras Vilipsones kultūrpieturas. Ko ieplānot no 7. septembra līdz 13. septembrim?
Septembris ir iekārtojies arī mūsu kultūrkalendāros. No manas puses šoreiz tāds vērojums no attāluma, jo esmu ceļojumā, un tad parasti manas lielās kultūrpieturas ir grāmatas, ko, stingri pārdomājot un izvērtējot, lieku savā ceļojumkoferī, atstājot mazliet mazāk vietas dienišķajiem ceļojuma piederumiem…
Pastāstīšu, kas man šoreiz dienas kārtībā, tad minēšu vienu izstādi, kuru esmu aplūkojusi Malagā, kas ir populārs galamērķis arī Latvijas ceļotājiem – varbūt jums arī noder ceļakartē –, un tad jau atpakaļ uz Latviju, kur nedēļas nogalē ar spožiem koncertiem “Kremerata Baltica” uzsāks savu 30. jubilejas sezonu.
Bet nu visu pēc kārtas. Mans grāmatu komplekts, kuru esmu arī nobildējusi, šoreiz ir īpaši savlaicīgi gatavots, draugu, kolēģu, viedokļu veidotāju atsauksmju manos failos saglabāts un nu arī tiek pilnībā baudīts. Vispirms Joahima Maierhofa otrā latviešu valodā tulkotā grāmata “Krist var arī augšup”, kurā patiešām var iegrimt ar prātu un arī vizuāli radīt savā iztēlē notiekošo. Iesaku. Vēl ļoti ilgi lasīšanas laiku gaidošie Entonija Hopkinsa “Mēs ar visu tikām galā, mazais”, kur katru teikumu gribas paturēt sevī un apdomāt. Un divas grāmatas, kuras ieteikuši daudzlasoši draugi, proti – Tošikadzu Kavaguči “Pirms atdziest kafija”, kur intriga jau nosaukumā iekodēta, un Paolo Džordāno “Pirmskaitļu vientulība”. Tāda man te veidojas sadraudzība…
Par mākslu –, lūdzu, atcerieties, ka Rīgā šobrīd ir tik daudz ļoti augstvērtīgu izstāžu, ka grūti pat visam saplānot laiku, taču es kāreiz aplūkoju vienu izstādi “Museo Carmen Thyssen Málaga”, kurā katru gadu iegriežos, un šoreiz ceļavārdi labāk jau no pašiem ekspozīcijas veidotājiem.
17. gadsimta Spānija, kurā valdīja Hābsburgu monarhija, mērķtiecīgi un intensīvi veicināja katoļu kontrreformācijas reliģisko mākslu, kuras uzdevums bija uzrunāt cilvēka dvēseli caur maņām un tādējādi stiprināt ticību. Lai to panāktu, īpaša nozīme tika piešķirta vizuālajai kultūrai kā reliģiskā vēstījuma nesējai, skaidri definējot sakrālo tēlu funkcijas: mācīt, sniegt estētisku baudījumu un, pats galvenais, emocionāli aizkustināt. Lielā daļā Spānijas baroka mākslas dominēja naturālisms, kas dažkārt izpaudās īpaši skarbā un tiešā veidā. Sākot ar 16. gadsimta beigām un visa nākamā gadsimta garumā, realitātes atveidojums kļuva par būtisku iezīmi tādu tēlnieku un gleznotāju kā Gregorio Fernandess, Surbarāns, Martiness Montanjess, Velaskess, Espinosa, Muriljo, kā arī Ribaltu – Fransisko un Huana – daiļradē. Tieši viņu gleznas ir šīs izstādes centrā. Valensijā, kur Fransisko Ribalta (1565–1628) radīja savus mākslinieciski nobriedušākos darbus un viņa dēls Huans Ribalta (1596/1597–1628) aizvadīja visu savu īso radošo mūžu – viņš nomira, būdams tikai nedaudz vecāks par trīsdesmit gadiem –, kontrreformācijas principu ieviešana un to ietekme uz mākslu īpaši uzplauka Svētā Huana de Riberas (1532–1611) arhibīskapa darbības laikā.
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Sekojot arhibīskapa nostādnēm, mākslinieki tika mudināti atteikties no manierisma estētikas un pievērsties naturālismam, īpašu uzmanību veltot Kristus ciešanu tēmai un svēto attēlojumam. Šajā izstādes telpā eksponēto desmit darbu izlase no Valensijas Tēlotājmākslas muzeja (“Museo de Bellas Artes de Valencia”) sniedz ieskatu reliģiskās ikonogrāfijas attīstībā Valensijas un Spānijas baroka mākslā, atklājot svēto tēlus un Bībeles ainas. Galvenokārt tā ļauj apbrīnot Fransisko Ribaltas un viņa dēla un skolnieka Huana meistarību realitātes atveidojumā, kurā savijas spēcīgas emocijas un dramatisks patoss. Viņu glezniecība palīdzēja rosināt ticīgo dievbijību un emocionālo pārdzīvojumu Spānijas Zelta laikmeta intensīvās reliģiskās dzīves kontekstā.
Par Malagā redzēto vēl rakstīšu, bet tagad kompass nedēļas nogalei, kur Dzintaru koncertzālē no 11. līdz 13. septembrim 23. starptautiskais “Kremerata Baltica”festivāls atklās īpašu jubilejas sezonu – Gidonam Krēmeram 80, “Kremerata Baltica”– 30!
Trīs festivāla dienās – Latvijas mūzikai veltīta programma un pirmatskaņojumi, kamermūzika, īpašā “Tango Fever” programma, kā arī spoži solisti un “Kremerata Baltica” draugi – Reinis Zariņš, Jūliuss Asāls, Luka Kocē, Laura Zariņa, Madara Pētersone, Andrejs Puškarevs un citi. Skanēs Pētera Vaska, Pētera Plakida, Jāņa Ivanova, Tālivalža Ķeniņa, Viktora Kisina, Jēkaba Jančevska, Raivja Misjuna, Astora Pjacollas, Johana Sebastiāna Baha, Jozefa Haidna, Alfrēda Šnitkes, Gija Kančeli un citu komponistu mūzika. Tātad – trīs dienas, kurās satiksies jubilejas, draudzība, pirmatskaņojumi un mūzikas svinēšana.
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Paldies, ja kas noder, un jauku kultūrnedēļu. Tiksimies!