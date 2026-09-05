Carnikavā suņu uzbrukumā cietušajiem bērniem veiktas operācijas un viņu stāvoklis ir stabils
Diviem no bērniem, kas piektdien cieta suņu uzbrukumā Carnikavā, bija nepieciešams veikt operācijas un viņu stāvoklis šobrīd tiek vērtēts kā stabils, medijam LSM.lv norāda Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS).
Bērnu slimnīca norāda, ka BKUS ārsti regulāri palīdz bērniem pēc suņu un citu mājdzīvnieku kodumiem, un būtisks aspekts šo brūču ārstēšanā ir infekcijas risks. "Viena no būtiskākajām komplikācijām pēc suņa kodumiem ir infekcija, jo suņa mutes dobumā atrodas daudz dažādu mikroorganismu, tādēļ koduma brūcē baktērijas var nonākt dziļi audos. Infekcija var attīstīties arī tad, ja sākotnēji brūce neizskatās īpaši nopietna, tāpēc pēc suņa koduma bērnam brūci nevajadzētu novērtēt tikai pēc ārējā izskata, jo nereti tie ir tikai punktveida ādas bojājumi," norāda slimnīcas bērnu ķirurģe Anete Rozentālberga.
Tikmēr Latvijas Veterinārārstu biedrības Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadītājas vietniece Lita Konopore norāda, ka situācijas bīstamību vairo fakts, ka suņi joprojām uzturas bērnudārza tuvumā. "Vienreiz izkļuvuši laukā un piedzīvojuši "medību situāciju", pastāv ļoti augsts risks, ka tie šo uzvedību atkārtos," pauda Konopore. Viņa pauda, ka normāli būtu bijis suņus izņemt uzreiz. Šos suņus viennozīmīgi bija lietderīgi izņemt uzreiz un pēc tam lemt par tālāko
Veterinārārste skaidroja, ka košana ir dabisks dzīvnieka instinkts un no tā dzīvnieku nav iespējams atradināt, dzīvnieku nevar iemācīt nekost. "Mēs nezinām, kāpēc suņi koda. Iespējams, viņiem instinktīvi šķita, ka bērni ir viņu medījums. Sociālajos tīklos redzamajos video tieši tā arī izskatās. Fakts, ka uzbrukumā bija iesaistīti divi dzīvnieki, padarīja situāciju par bīstamāku, jo divi suņi jau veido baru," pauda Konopore.
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"Ja šo suņu saimnieku atzīs par vainīgu kriminālprocesā un notiesās, kas, visticamāk, būs gadiem ilgs process, tad, iespējams, tiks pieņems lēmumu par šo dzīvnieku eitanāziju," pauda Konopore, piebilstot, ka procesa virzītājs pēc būtības arī šobrīd var lemt, ko darīt ar šiem suņiem.
Cietuši seši bērni
Jau ziņots, ka piektdien divi suņi pastaigas laikā sakoduši sešus Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" bērnus. Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem piektdien ir sākts kriminālprocess, pavēstīja Valsts policija. Tikmēr Ādažu novada pašvaldībā informēja, ka pēc notikušā sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi.