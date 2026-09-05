"Mani abi bērni apmeklē šo bērnudārzu!" Sociālajos tīklos izceļas asas diskusijas par suņu uzbrukumu bērniem Carnikavā
Sociālajos tīklos izcēlušās asas diskusijas par gadījumu Carnikavā, kur divi suņi piektdien sakoda sešus bērnudārza "Riekstiņš" bērnus.
Matīss, kura divi vērni apmeklē minēto bērnudārzu norāda, ka, viņaprāt, drošības pasākumi bērnudārzu pedagogiem ir nepieņemami. "Pedagogi un auklītes, kuri ved mūsu bērnus pastaigās ārpus bērnudārza teritorijas, netiek nodrošināti ar pilnīgi nekādu pašaizsardzības līdzekli — ne piparu gāzes baloniņu, ne citu atbilstošu drošības risinājumu. Ne elektrošokeri, ne jebko citu! Un mēs uzticam bērnudārzam pašu svarīgāko — savus bērnus," norāda Matīss.
Tāpat viņš uzsver, ka notikušajā atbildība jāuzņemas suņu saimniekiem. "Beidziet tēlot idiotus un beidzot saprotiet elementāru lietu: ja jūs nespējat kontrolēt savu suni, tad jums nav nekādu tiesību to palaist apkārt. Jūsu “viņš jau nekož” un “viņš tikai grib paspēlēties” atrunas nevienu neinteresē brīdī, kad jūsu nekontrolētais dzīvnieks ir saplosījis bērnu."
Raiens norāda, ka "suņi bija no lielas akmeņa sētas, kas atradās blakus bērnudārzam". Bet Rudīte norāda, ka haskiji ir pareizi jāaudzina, jo citādāk viņi šādus uzbrukumus var atkārtot. Tikmēr Diāna norādījusi, ka "Carnikavā suņi bez pavadas klaiņo katru dienu - gan pludmalē, gan promenādē, gan uz dambja, gan visur citur". "Un īpašnieki nesaskata nekādas problēmas. Paziņa gadu gaitā sakosta 3 x, jo suņiem nepatīk velosipēdisti. Laimējās, ka ne smagi," norāda sieviete.
Vairums iedzīvotāju arī pauduši līdzjūtību un novēlējuši spēku cietušajiem bērniem un viņu vecākiem. "Es ar sirdi aizietu,ja manam bērnam,kas tā notiktu. Veselību bērniem un vecākiem saglabāt veselo saprātu šajā situācijā," norāda Dace. "Nabaga bērni, kam būs trauma uz mūžu un no suņiem bailes visas dzīves garumā," pārdomās dalās Ilze.
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Daudzi pauž sašutumu par to, ka suņi nodoti atpakaļ saimniecei
Vairāki iedzīvotāji pauduši neizpratni par to, ka suņi tikuši nodoti atpakaļ saimniecei. "Diez policija pēc cilvēku sašaušanas vai ievainošanas ar šaujamieroci, to arī atdod īpašniekam?" pārdomās dalās Roberts. Aigars norāda, ka suņus vajadzētu iemidzināt. " Un saimniecei bargu sodu un nosodījumu kopienā!" pauž vīrietis. "Esmu gan suņu, gan citu četrkājaino mīlis. Pats ar savējo braukāju uz skolu un daudz laika pavadīju mācoties. Diemžēl - ja suns nav audzināts pareizi un ir bijis viens šāds gadījums, tad būs citi - tas ir tikai laika jautājums," norāda vēl kāds.
Kāds cits iedzīvotājs norāda, ka viņam "ārkārtīgi žēl gan bērnus, gan audzinātājas". "Bet kam būtu jānotiek , lai suns brīvsolī gribētu kādam iekost? Kāpēc tie nabaga suņi bija tik uzbudināti, ka koda visiem pēc kārtas? Kādos apstākļos dzīvoja šie suņi? Un kā varēja atdot suņus saimniecei , nezinot, kas tur pie viņas notiek?"
Tikmēr Latvijas Veterinārārstu biedrības Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadītājas vietniece Lita Konopore norāda, ka Carnikavas gadījumā suņus būtu bijis lietderīgi izņemt uzreiz. "Normāli būtu bijis suņus izņemt uzreiz. Šos suņus viennozīmīgi bija lietderīgi izņemt uzreiz un pēc tam lemt par tālāko," sacīja Konopore. Situācijas bīstamību vairo fakts, ka suņi joprojām uzturas bērnudārza tuvumā. "Vienreiz izkļuvuši laukā un piedzīvojuši "medību situāciju", pastāv ļoti augsts risks, ka tie šo uzvedību atkārtos," pauda Konopore.
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Biedrība: "Suņi notikušajā nav vainīgi!"
Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepu sargi” norāda, ka šajā situācijā jāvaino dzīvnieku saimnieki, nevis dzīvnieki. "Šādus suņus Carnikavā īsti neviens nav redzējis, tas nozīmē, ka suņi netiek vesti pastaigās, attiecīgi nav sociāli. Visdrīzāk suņi ir izmukuši no savas teritorijas, nevis izlaisti apzināti," pauž biedrība.
"Šobrīd nav skaidrs, kas tieši ir veicinājis suņu agresiju pret bērniem, bet tā ir 1000% saimnieka atbildība. Par ko pret saimnieku ir uzsākts kriminālprocess. Saimnieks savu vainu nenoliedz."
"Suņi ir ierocis saimnieka rokās, tātad sodu jāpiemēro ieroča lietotājam nevis pašam ierocim," norāda biedrība.
"Vienlaikus ir skaidrs, ka atstāt šos suņus pilsētvidē bez atbilstošiem drošības pasākumiem var būt bīstami, jo neviens nevar garantēt, ka līdzīgs incidents vai atkārtota izbēgšana nenotiks vēlreiz. Mūsuprāt, suņiem ir jāveic profesionāla ekspertīze un agresijas izvērtēšana. Atkarībā no speciālistu atzinuma būtu jāmeklē tiem droša un piemērota dzīvesvieta — piemēram, laukos, droši iežogotā teritorijā vai voljērā, nodrošinot kinologa darbu, regulāru apmācību un pastaigas pie pavadas," pauž “Ķepu sargi”.
Patversme "Labās mājas" uzsver, ka "cilvēku drošībai vienmēr jābūt pirmajā vietā!"
Dzīvnieku patversme "Labās mājas" norāda, ka cilvēku drošībai vienmēr jābūt pirmajā vietā. "Neviena sēta, žogs, voljers vai pavada nav simtprocentīga garantija, ja suns nav audzināts — fiziska ierobežošana neaizstāj socializāciju. Suņa uzvedība nav nejaušība — tā ir tieša sekas tam, cik daudz ieguldīts viņa audzināšanā un apmācībā," norāda patverme.
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"Saimnieka atbildība sākas no brīža, kad suns — kucēns vai pieaudzis dzīvnieks — nonāk viņa rokās. Socializācija, apmācība, vēlreiz socializācija — jāiemāca sunim uzvesties dažādās situācijās: mājās, kad ienāk viesi, uz ielas, cilvēku pulkā, citu dzīvnieku vidū un tā tālāk."
"Ikdienā redzam lēmumus, kas rodas nevis no ļaunuma, bet, teiksim tieši — no stulbuma un tumsonības. Un tieši tāpēc tie ir bīstami. Kā var vecam cilvēkam dāvināt vidusāzieti vai medību šķirnes kucēnu?! Kā var trīs bērnu māte ņemt pieaugušu stafu, tāpat kā sirmgalve, kas pārvietojas, turoties pie staigulīša?! Kā var draugu kompānija, kas dzīvo īrētā dzīvoklī, paņemt vienu sunīti "uz visiem"?! Kā var ģimene, kurai knapi pietiek līdzekļu savu bērnu uzturēšanai, ņemt vēl sunīti, "jo bērni grib"?! Kā var divi veci, vientuļi cilvēki paņemt rotveilera kucēnu, "jo visu mūžu esam tikuši galā"?! Kā var ģimene, kas jau katru iepriekšējo, par lielu izaugušo kucēnu nogrūdusi omei uz laukiem, kur tagad pilns pagalms suņu, meklēt sev nākamo?!" pārdomās dalās biedrība.
"Varam bezgalīgi meklēt vainīgo, taču, kamēr sabiedrībā nebūs vienotas izpratnes — tostarp par to, ka cilvēka kļūdu dēļ sabojāts dzīvnieks var kļūt reāli bīstams un cilvēku drošībai vienmēr jābūt pirmajā vietā, savukārt bezatbildīgo īpašnieku atbildībai sabiedrības priekšā jābūt reālai, nevis formālai —, mēs turpināsim riņķot pa to pašu apli, ik pa laikam uzzinot par jaunām traģēdijām: gan tādām, kur suņi nodara pāri cilvēkiem, gan tādām, kur cilvēki nodara pāri suņiem."
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Konteksts
Jau ziņots, ka piektdien divi suņi pastaigas laikā sakoduši sešus Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" bērnus. Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Ādažu novada mērs Gatis Miglāns (ZZS) pavēstīja, ka bērnu grupai palīgā piesteidzies kāds garāmbraucošas automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt, ceļot tos uz savas automašīnas. Viņš informēja, ka diviem bērniem veiktas operācijas. Pārējie cietušie devušies mājās. Arī skolotāja palīdzei nopietnāka medicīniska iejaukšanās nebija nepieciešama un viņai pēc piedzīvotā šoka sniegta nepieciešamā palīdzība. Miglāns teica, ka ir pieprasījis ziņojumus no bērnudārza un pašvaldības policijas par notikušo. Saskaņā ar viņa rīcībā esošo informāciju pašvaldības policisti notikuma vietā ieradušies trīs minūšu laikā.
Saistībā ar notikušo sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi. Pašvaldībā skaidro, ka par hospitalizētajiem cietušajiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informāciju noteiktajā kārtībā nodos VP. Par notikušo informēts Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kas veiks darbības saistībā ar suņu izvērtēšanu.
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Pašvaldībā uzsver, ka pašlaik galvenā prioritāte ir bērnu veselība, drošība un emocionālā labsajūta. Bērnu vecākiem tiek nodota informācija par pieejamo psiholoģisko atbalstu, tostarp krīzes tālruni, tāpat Sociālais dienests ir sazinājies ar krīzes komandu, kas sniegs nepieciešamo psiholoģisko atbalstu "Riekstiņa" pedagogiem un vecākiem. "Šāds notikums ir smags pārdzīvojums gan bērniem un viņu ģimenēm, gan pedagogiem, kuri bijuši notikuma vietā, tādēļ ir būtiski savlaicīgi nodrošināt profesionālu palīdzību visiem, kam tā nepieciešama," uzsver pašvaldībā.