Saeimas priekšsēdētāja: pēc traģiskā notikuma Carnikavā policijai jāļauj izņemt agresīvos dzīvniekus
"Notikušais Carnikavā, kur suņi sakoduši bērnus, ir ļoti nopietns atgādinājums, ka cilvēku drošībai ir jābūt prioritātei. Šādas situācijas ir jāspēj novērst laikus, un valsts un pašvaldību institūciju rīcībai ir jābūt koordinētai. Nav pieļaujams, ka līdzīgos gadījumos institūciju rīcība būtiski atšķiras," uzsver Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Mieriņa aicina noteikt skaidrus un vienotus kritērijus, kā institūcijām jārīkojas gadījumos, kad cilvēki cietuši no suņu uzbrukumiem. "Pašvaldības policijai ir jābūt iespējai nekavējoties suni izņemt un nogādāt drošā vietā līdz situācijas pilnīgai izvērtēšanai. Tas ļautu novērst atkārtotu apdraudējumu, vienlaikus nodrošinot arī dzīvnieka īpašnieka tiesības uz objektīvu izvērtējumu," norāda
Saeimas priekšsēdētāja.Otrs būtisks jautājums ir stingrākas prasības suņu īpašniekiem. "Mēs nevaram prasīt no sabiedrības, lai tā pati uzņemas risku, ja dzīvnieks jau ir pierādījis, ka var būt bīstams. Suņa īpašniekam ir jāapzinās sava atbildība, un pēc uzbrukuma cilvēkam šai atbildībai ir jābūt īpaši skaidrai," saka Mieriņa.
Tāpat jāstiprina obligātas apmācības prasība gan sunim, gan tā īpašniekam, ja dzīvnieks ir uzbrucis cilvēkam. Apmācībai jābūt vērstai uz dzīvnieka uzvedības kontroli un īpašnieka spēju droši vadīt suni, lai novērstu atkārtotus incidentus.
"No sirds vēlu ātru izveseļošanos bērniem un pedagogiem, kuri piedzīvoja uzbrukumu. Mums ir jāizdara viss, lai bērniem Latvijā būtu droši gan mājās, gan skolā, gan publiskajā vidē. Tieši tāpēc pēc šī gadījuma mums ir jāizvērtē, vai pašreizējais regulējums un institūciju rīcības iespējas ir pietiekamas," uzsver Daiga Mieriņa.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kriminālprocess sākts saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.
Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ādažu novada mērs Gatis Miglāns (ZZS) pavēstīja, ka bērnu grupai palīgā piesteidzies kāds garāmbraucošas automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt, ceļot tos uz savas automašīnas. Viņš informēja, ka diviem bērniem veiktas operācijas. Pārējie cietušie devušies mājās. Arī skolotāja palīdzei nopietnāka medicīniska iejaukšanās nebija nepieciešama un viņai pēc piedzīvotā šoka sniegta nepieciešamā palīdzība.
Miglāns teica, ka ir pieprasījis ziņojumus no bērnudārza un pašvaldības policijas par notikušo. Saskaņā ar viņa rīcībā esošo informāciju pašvaldības policisti notikuma vietā ieradušies trīs minūšu laikā.
Saistībā ar notikušo sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi. Pašvaldībā skaidro, ka par hospitalizētajiem cietušajiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informāciju noteiktajā kārtībā nodos VP. Par notikušo informēts Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kas veiks darbības saistībā ar suņu izvērtēšanu.
Pašvaldībā uzsver, ka pašlaik galvenā prioritāte ir bērnu veselība, drošība un emocionālā labsajūta. Bērnu vecākiem tiek nodota informācija par pieejamo psiholoģisko atbalstu, tostarp krīzes tālruni, tāpat Sociālais dienests ir sazinājies ar krīzes komandu, kas sniegs nepieciešamo psiholoģisko atbalstu "Riekstiņa" pedagogiem un vecākiem. "Šāds notikums ir smags pārdzīvojums gan bērniem un viņu ģimenēm, gan pedagogiem, kuri bijuši notikuma vietā, tādēļ ir būtiski savlaicīgi nodrošināt profesionālu palīdzību visiem, kam tā nepieciešama," uzsver pašvaldībā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vietvara aicina suņu īpašniekus izturēties atbildīgi pret bērnu un līdzcilvēku drošību. Suņa īpašnieka pienākums ir nepieļaut situācijas, kurās dzīvnieks bez uzraudzības var apdraudēt citus cilvēkus. Tāpat nedrīkst pieļaut suņu brīvu klaiņošanu un publiskās vietās jāievēro dzīvnieku turēšanas un uzraudzības prasības.
Pašvaldība sadarbojas ar policiju, PVD un citiem atbildīgajiem dienestiem, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus un izvērtētu nepieciešamos turpmākos drošības pasākumus. Pēc policijas veiktajām procesuālajām darbībām suņi tika nodoti īpašniecei. Turpmākais suņu izvērtējums būs PVD kompetencē.