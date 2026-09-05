Sabiedrība
Šodien 14:47
Laika prognoze svētdienai
Svētdien Latvijā vietām gaidāms lietus, lokāli stipras lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognoze.
Naktī uz svētdienu daudzviet valstī mākoņi atnesīs lietu, vietām arī stipras lietusgāzes, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10..+15 grādiem.
Arī Rīgā naktī brīžiem uzlīs, un vējš pūtīs no rietumiem, ziemeļrietumiem. Debesis brīžiem skaidrosies, gaiss atdzisīs līdz +12..+14 grādiem.
Diena būs mākoņainas, tomēr brīžiem skaidrosies, lietus gaidāms vietām un palaikam. Lokāli prognozētas stipras lietusgāzes, iespējams arī pērkona negaiss.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas dienā Rīgas līča piekrastē un Latgalē brāzmās sasniegs 15 līdz 16 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15..+18 grādiem.