Ugunsgrēkā Rīgā izglābts cilvēks
Rīgā ugunsgrēkā piektdien izglābts cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD).
Plkst. 19.54 VUGD saņēma izsaukumu uz Laboratorijas ielu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī desmit kvadrātmetru platībā dega sadzīves mantas.
Pirms VUGD ierašanās no degošā dzīvokļa izglābts viens cilvēks, kurš nodots mediķiem, bet vēl desmit cilvēkus no ēkas evakuēja ugunsdzēsēji. Pēc plkst. 22 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Neilgi pirms plkst. 21 VUGD saņēma izsaukumu uz Brīvības gatvi Rīgā, kur trīsstāvu sabiedriskās ēkas trešajā stāvā dega lampa. Vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās degšana likvidēta. No ēkas evakuējās 30 cilvēki, bet VUGD izvēdināja piedūmotās telpas.
Neilgi pirms plkst. 22 ugunsdzēsēji devās uz Kuldīgas novada Rumbas pagastu, kur divstāvu sabiedriskajai ēkai dega pirmais stāvs, starpstāvu pārsegums un jumts kopā 260 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbos piedalījās 12 ugunsdzēsēji ar četrām autocisternām. Plkst. 4.41 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 45 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 27 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.