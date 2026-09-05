Daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta augstākus nodokļus
Foto: Līga Gredzena/LETA
Sabiedrība

Daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta augstākus nodokļus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Gandrīz piektā daļa jeb 18,3% atbalsta augstākus nodokļus, kas nodrošinātu vairāk resursu publiskajiem pakalpojumiem, piemēram, izglītībai un veselības aprūpei, secināts iedzīvotāju aptaujā par ilgtermiņa attīstības stratēģiju "Latvija 2050".

Daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta augstākus nodok...

Savukārt gandrīz puse jeb 47,3% Latvijas iedzīvotāju atbalsta valsts attīstības virzienu, kas paredz zemākus nodokļus, iedzīvotāju labklājību caur augstākiem ienākumiem, vienlaikus ierobežotu kvalitatīvu publisko pakalpojumu pieejamību.

Vienlaikus 29,4%izvēlas kompromisu starp abiem valsts attīstības virzieniem, kamēr 5% nesniedza vērtējumu par šo jautājumu.

Aptauju veica pētījumu kompānija SIA "TNS Latvia", 2026. gada jūnijā aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

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