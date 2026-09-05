Sabiedrība
Šodien 11:46
Daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta augstākus nodokļus
Gandrīz piektā daļa jeb 18,3% atbalsta augstākus nodokļus, kas nodrošinātu vairāk resursu publiskajiem pakalpojumiem, piemēram, izglītībai un veselības aprūpei, secināts iedzīvotāju aptaujā par ilgtermiņa attīstības stratēģiju "Latvija 2050".
Savukārt gandrīz puse jeb 47,3% Latvijas iedzīvotāju atbalsta valsts attīstības virzienu, kas paredz zemākus nodokļus, iedzīvotāju labklājību caur augstākiem ienākumiem, vienlaikus ierobežotu kvalitatīvu publisko pakalpojumu pieejamību.
Vienlaikus 29,4%izvēlas kompromisu starp abiem valsts attīstības virzieniem, kamēr 5% nesniedza vērtējumu par šo jautājumu.
Aptauju veica pētījumu kompānija SIA "TNS Latvia", 2026. gada jūnijā aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem.