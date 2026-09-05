Jeļizaveta Dudņika.
112
Šodien 10:12
Rīgā bezvēsts pazudusi 2013. gadā dzimusi meitene
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2013. gadā dzimušo Jeļizavetu Dudņiku.
Persona šī gada 4. septembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Andromedas gatvē 5B un līdz šim brīdim nav atgriezusies, portālu Jauns.lv informē likumsargi.
Pazīmes: augums 150 cm, sarkanas krāsas mati garumā līdz pleciem. Bija ģērbusies tumši pelēkas krāsas džinsa biksēs, melnas krāsas jakā un sporta apavos.
Valsts policija aicina aplūkot fotogrāfiju ar meiteni un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Jeļizaveta Dudņika.