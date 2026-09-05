Rīgā bezvēsts pazudusi 2013. gadā dzimusi meitene
Foto: Valsts policija
Jeļizaveta Dudņika.
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Rīgā bezvēsts pazudusi 2013. gadā dzimusi meitene

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2013. gadā dzimušo Jeļizavetu Dudņiku.

Rīgā bezvēsts pazudusi 2013. gadā dzimusi meitene...

Persona šī gada 4. septembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Andromedas gatvē 5B un līdz šim brīdim nav atgriezusies, portālu Jauns.lv informē likumsargi.

Pazīmes: augums 150 cm, sarkanas krāsas mati garumā līdz pleciem. Bija ģērbusies tumši pelēkas krāsas džinsa biksēs, melnas krāsas jakā un sporta apavos. 

Valsts policija aicina aplūkot fotogrāfiju ar meiteni un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Foto: Valsts policija
Jeļizaveta Dudņika.
Jeļizaveta Dudņika.

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