Atrasta Rīgā bezvēsts pazudusī meitene
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Valsts policijas centrālā ēka./Attēlam ilustratīva nozīme.
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Papildināts:Šodien 14:10

Atrasta Rīgā bezvēsts pazudusī meitene

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Valsts policija informē, ka bezvēsts prombūtnē bijusī Jeļizaveta Dudņika ir veiksmīgi atrasta.

Atrasta Rīgā bezvēsts pazudusī meitene...

Iepriekš vēstīts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2013. gadā dzimušo Jeļizavetu Dudņiku.

Persona šī gada 4. septembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā un neatgriezās. Tagad meitene veiksmīgi atrasta.

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