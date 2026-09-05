Valsts policijas centrālā ēka./Attēlam ilustratīva nozīme.
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Šodien 10:12
Papildināts:Šodien 14:10
Atrasta Rīgā bezvēsts pazudusī meitene
Valsts policija informē, ka bezvēsts prombūtnē bijusī Jeļizaveta Dudņika ir veiksmīgi atrasta.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2013. gadā dzimušo Jeļizavetu Dudņiku.
Persona šī gada 4. septembrī ap pulksten 14.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā un neatgriezās. Tagad meitene veiksmīgi atrasta.