"Pēdējo foto atsūtīja 10 minūtes pirms katastrofas..." Dublinā strādājošais Eduards Sarma izmisis meklē Nepālas plūdos pazudušo mammu
Traģēdija Nepālā smagi skārusi arī Dublinā dzīvojošo latviešu veterinārārstu Eduardu Sarmu, kura mamma Evita pēdējo fotoattēlu atsūtīja nieka desmit minūtes pirms brīža, kad 26. augustā sāka gāzās liktenīgā ūdens straume. Kopš tā laika ne par viņu, ne par pārējiem 32 Latvijas valstspiederīgajiem nav ne vēsts.
Eduarda kolēģe Estere pavēstījusi, ka viņš nepārtraukti sazinās ar Latvijas vēstniecību, Ārlietu ministriju un policiju, cenšoties saņemt jebkādu informāciju par Evitas Sarmas likteni. Vietnē “GoFundMe” viņa sākusi līdzekļu vākšanas kampaņu, lai Eduards iespējami drīzāk varētu doties uz Nepālu vai kādu tuvējo robežpilsētu.
“Šobrīd Eds piedzīvo ļaunāko murgu, kādu vien iespējams iztēloties. Viņa māte šķērsoja Nepālas un Ķīnas robežu brīdī, kad reģionu skāra postošie plūdi. Viņa bija kopā ar nelielu latviešu grupu, kuras dalībnieki pašlaik tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Pēdējā ziņa no viņas bija fotogrāfija, ko viņa atsūtīja netālu no robežas tikai desmit minūtes pirms plūdu sākuma. Kopš tā brīža… nekā. Neviena zvana, nevienas īsziņas, nekādu ziņu,” rakstīja Estere.
“Eda māte ir viņa vienīgais tuvais ģimenes loceklis, un notikušais viņu ir pilnībā satriecis,” rakstīja Estere. “. Viņam nav finansiālu iespēju vienā mirklī visu pamest un doties ceļā, taču tieši to viņam var nākties darīt, ja parādīsies kaut mazākais pavediens par mātes iespējamo atrašanās vietu.”
Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
“Eds visu savu dzīvi ir veltījis, palīdzot citiem. Tagad pienākusi mūsu kārta palīdzēt viņam,” uzsvēra Estere.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 3. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1252, bet vēl 4216 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Pazudušo skaitā ir arī 33 Latvijas valstspiederīgie.
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Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.