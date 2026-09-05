Oļegs Burovs: nepārdomāta slimnīcu reforma negatīvi ietekmēs arī veselības aprūpi Rīgā
Valdības apstiprinātā slimnīcu reforma nav pārdomāta un pasliktinās veselības aprūpes pieejamību ne tikai reģionos, bet arī Rīgā, uzsver Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (partijas “Gods kalpot Rīgai” priekšsēdētājs).
"Kad atlikušajās reģionālajās slimnīcās nebūs vietu pacientiem, "ātrā palīdzība" tos vedīs uz Rīgu, kas nozīmē, ka jau tā pārpildītās Stradiņa un Gaiļezera slimnīcās veidosies vēl garākas rindas. Nodrošināt pieejamu veselības aprūpi ir viens no valsts pamata uzdevumiem, bet jau šodien mēs redzam, ka valsts netiek galā ar šo uzdevumu. Pēc piedāvātās reformas par pieejamu veselības aprūpi Latvijā nevarēs runāt," norāda Burovs.
"Ieguldījumi veselības aprūpē ir investīcijas, tie nav tikai tēriņi. Diemžēl mūsu sabiedrība noveco, trūkst darba roku, vienlaicīgi mēs dzīvojam ilgāk. Pieejama veselības aprūpe un medicīna, nozīmē iespēju savlaicīgi novērst veselības problēmas un turpināt būt ekonomiski aktīvam. Tas ir vitāli svarīgi Latvijai, mūsu ekonomikai. Ņemot vērā demogrāfiskās tendences valstij ir arvien vairāk ir jādomā par to, lai mūsu seniori saglabātu darba spējas un arvien ilgāk būtu aktīvi sabiedrības pārstāvji. Tikai pie šādas pieejas būs lietderīgi visi pārējie valsts tēriņi, tostarp drošībai un citām jomām," ir pārliecināts Burovs.
Vēlos arī atgādina, ka, izskatot valdībā slimnīcu reformas jautājumu, netika iedots vārds nozares profesionāļiem. "Cik esmu runājis ar ārstiem, tie visi ir pret šo reformu, un neuzklausīt profesionāļus bija liela kļūda un necieņa," viņš rezumē.
Kā zināms, ZZS (Zaļo un zemnieku savienību) neapmierina reformas sagatavošanas process un finansējuma nodrošinājums. Tās īstenošana bez visaptveroša medicīniskās, ģeotelpiskās, finansiālās un sociālās ietekmes vērtējuma var apdraudēt pacientu drošību, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un slimnīcu kapacitāti, kā arī reģionālo ārstniecības iestāžu finansiālo stabilitāti.
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ZZS rosina uzdot valdībai ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā atcelt pieņemto lēmumu par slimnīcu tīkla reformu. Partija uzskata, ka atkārtoti par reformu būtu jālemj tikai pēc pilnvērtīga ietekmes izvērtējuma veikšanas un nepieciešamā finansējuma nodrošināšanas.