Daces Lielās jaunāko darbu izstāde “Ainas un ainavas" atklāšana "Ola Foundation"; 04.09.2026.
No 2026. gada 5. septembra kultūrtelpā "Ola Foundation" būs skatāma gleznotājas Daces Lielās jaunāko darbu izstāde “Ainas un ainavas”, kurā ...
Eksprezidents, ministre un citi mākslas gardēži pulcējas uz gleznotājas Daces Lielās jaunāko darbu izstāde “Ainas un ainavas". FOTO
Kultūrtelpā "Ola Foundation" piektdien atklāta gleznotājas Daces Lielās jaunāko darbu izstāde “Ainas un ainavas”, kurā eksponēti 2026. gadā tapušie darbi, vēsta "Ola Foundation" mājaslapa.
"Dace Lielā savā glezniecībā konsekventi pievēršas ainavai un dabas attēlojumam. Mākslinieces darbus raksturo niansēta detalizētība, smalka, dabas vērojumos balstīta toņkārta. Lai gan tajos jūtama nepastarpināta dabas klātbūtne, tie netop kā precīzi konkrētu vietu attēlojumi. Ainava šajos darbos nav piesaistīta noteiktai ģeogrāfijai vai laikam," teikts izstādes aprakstā.
"Gleznoju ūdens agregātstāvokli un garastāvokli – tā es varētu teikt par savām gleznām. Pavasarī gleznoju rudeni, rudenī – vasaru, ziemā – pavasari, un visu laiku ir brīnišķīgi. Gaisma, materialitāte un mūžīgās pārmaiņas dabā ir tas, ko mēģinu aptvert vizuāli," par savu daiļradi izteikusies pati Dace Lielā.
Izstāde būs skatāma līdz 5. decembrim.