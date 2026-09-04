Sāk kriminālprocesu pēc suņu uzbrukuma Carnikavas bērnudārzniekiem
Saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem piektdien ir sākts kriminālprocess, pavēstīja Valsts policija (VP).
Kriminālprocess sākts saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.
Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Ādažu novada mērs Gatis Miglāns (ZZS) pavēstīja, ka bērnu grupai palīgā piesteidzies kāds garāmbraucošas automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt, ceļot tos uz savas automašīnas. Viņš informēja, ka diviem bērniem veiktas operācijas. Pārējie cietušie devušies mājās. Arī skolotāja palīdzei nopietnāka medicīniska iejaukšanās nebija nepieciešama un viņai pēc piedzīvotā šoka sniegta nepieciešamā palīdzība.
Miglāns teica, ka ir pieprasījis ziņojumus no bērnudārza un pašvaldības policijas par notikušo. Saskaņā ar viņa rīcībā esošo informāciju pašvaldības policisti notikuma vietā ieradušies trīs minūšu laikā.
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Saistībā ar notikušo sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi. Pašvaldībā skaidro, ka par hospitalizētajiem cietušajiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informāciju noteiktajā kārtībā nodos VP. Par notikušo informēts Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kas veiks darbības saistībā ar suņu izvērtēšanu.
Pašvaldībā uzsver, ka pašlaik galvenā prioritāte ir bērnu veselība, drošība un emocionālā labsajūta. Bērnu vecākiem tiek nodota informācija par pieejamo psiholoģisko atbalstu, tostarp krīzes tālruni, tāpat Sociālais dienests ir sazinājies ar krīzes komandu, kas sniegs nepieciešamo psiholoģisko atbalstu "Riekstiņa" pedagogiem un vecākiem. "Šāds notikums ir smags pārdzīvojums gan bērniem un viņu ģimenēm, gan pedagogiem, kuri bijuši notikuma vietā, tādēļ ir būtiski savlaicīgi nodrošināt profesionālu palīdzību visiem, kam tā nepieciešama," uzsver pašvaldībā.
Vietvara aicina suņu īpašniekus izturēties atbildīgi pret bērnu un līdzcilvēku drošību. Suņa īpašnieka pienākums ir nepieļaut situācijas, kurās dzīvnieks bez uzraudzības var apdraudēt citus cilvēkus. Tāpat nedrīkst pieļaut suņu brīvu klaiņošanu un publiskās vietās jāievēro dzīvnieku turēšanas un uzraudzības prasības.
Pašvaldība sadarbojas ar policiju, PVD un citiem atbildīgajiem dienestiem, lai noskaidrotu visus notikušā apstākļus un izvērtētu nepieciešamos turpmākos drošības pasākumus. Pēc policijas veiktajām procesuālajām darbībām suņi tika nodoti īpašniecei. Turpmākais suņu izvērtējums būs PVD kompetencē.