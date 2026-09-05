Vairāk naudas tam, ko patiešām vēlies - trīs vienkārši finanšu paradumi
Atverot skapi un ieraugot lietu gūzmu, no kuras ikdienā izmantojam labi ja pusi, reizēm vērts uz to paskatīties citām acīm – tas viss reiz bija nauda. Tā blūze, kuru uzvilki vienreiz. Virtuves ierīce, kurai bija jāmaina tava dzīve, bet tagad tā tikai aizņem vietu. Abonements, par kuru katru mēnesi nemanot samaksā vēl dažus eiro.
Gudrāka naudas pārvaldīšana nebūt nenozīmē atteikties no visa patīkamā, skaitīt katru kafijas tasi vai dzīvot tikai nākotnei. Drīzāk otrādi – jo mazāk naudas nemanot aizplūst lietām, kuras mums īsti nav vajadzīgas, jo vairāk tās paliek tam, ko patiešām vēlamies. Un bieži tam vajadzīgi nevis grandiozi finanšu plāni, bet daži pavisam vienkārši ikdienas paradumi.
1. Tava uzmanība – un tava nauda – ir jānopelna
Garlaikota ieej apģērbu veikalā, kur tieši sākušās atlaides. Uzmēri četras lietas, un viena blūze šķiet tīri laba. It kā der, krāsa patīk, vienīgi audums tāds aizdomīgi burzīgs. Bet tad ieraugi cenu: 20,99 eiro iepriekšējo 40,99 eiro vietā. Nu, par tādu cenu jau var paņemt…
Blūze nonāk tavā skapī. Vienu reizi to uzvelc, bet vakarā, pārnākot mājās, pati jūties gandrīz tikpat saņurcīta kā tā. Nākamreiz, atverot skapi, roka automātiski sniedzas pēc vienas no trim vecajām blūzēm, kas neburzās un kurā vienmēr jūties labi. Jaunā paliek karājamies. Un karājas līdz nākamajai pavasara tīrīšanai, kad beidzot pamet tavu viesmīlīgo skapi.
Pazīstami? Tieši neplānotu pirkumu brīžos ir vērts sev atgādināt pavisam vienkāršu lietu: šis veikals, zīmols vai pakalpojums grib manu naudu. Bet vai tas to ir nopelnījis?
Šāds skatpunkts mazliet maina lomas. Tu vairs neesi pircēja, kurai jāizlemj, vai 20,99 eiro ir pietiekami laba cena. Precei ir jāpierāda, ka tā ir tavu 20,99 eiro vērta. Vai tu to tiešām lietosi? Vai tā tev sagādās prieku? Vai atrisinās kādu vajadzību? Vai arī tu to pērc galvenokārt tāpēc, ka sarkanā cenu zīme liek domāt: par tādu cenu būtu muļķīgi nepirkt?
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Ja atbilde nav pārliecinošs “jā”, pamēģini pirkumu neveikt. Vēl labāk – summu, ko tikko būtu iztērējusi, ieskaiti atsevišķā krājkontā. 20 eiro par blūzi, 15 eiro par nejaušu kosmētikas pirkumu, 30 eiro par vēl vienu lietu mājai... Atsevišķi tie šķiet sīkumi, bet pēc laika no šiem “nenopirku” var izveidoties pavisam cita summa.
Galu galā, taupīt nenozīmē vienmēr izvēlēties lētāko. Dažreiz tas nozīmē neiztērēt 20 eiro par lietu, kuru īsti negribi, lai vēlāk bez vainas sajūtas varētu iztērēt 200 par to, ko gribi patiešām.
2. Algas diena klāt – iedod naudai uzdevumu
Bieži algas diena izskatās apmēram šādi: nauda kontā ir, obligātie rēķini žigli samaksāti, un tad – urrā! – beidzot var mazliet brīvāk uzelpot. Paiet nedēļa vai divas, ieskaties kontā, un algas dienas eiforiju nomaina daudz piezemētāks jautājums: kur tā nauda palika?
Tāpēc algas dienā nesteidzies domāt, ko par tikko saņemto naudu varētu nopirkt. Vispirms iedod tai uzdevumu. Samaksā obligātos maksājumus un uzreiz sadali naudu pa iepriekš izveidotām krājkasītēm: drošības spilvenam, uzkrājumam, ceļojumam, bērnu vajadzībām, izklaidei vai citiem tev svarīgiem mērķiem. Vairākas bankas Latvijā ļauj šādus uzkrājumus veidot atsevišķi, tāpēc katram mērķim vari rezervēt konkrētu summu jau algas dienā. Savukārt tas, kas pēc rēķiniem un visām “krājkasītēm” paliek ikdienas kontā, ir tava nauda ikdienas tēriņiem līdz nākamajai algai.
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Arī šo summu vari sadalīt divās daļās. Vienu atstāj tēriņiem nākamajām divām nedēļām, bet otru pārcel uz krājkasīti “algas 3.–4. nedēļa” un mēneša vidū pārskaiti atpakaļ ikdienas kontā.
Kāpēc tas strādā? Jo kontā redzamā summa ļoti viegli kļūst par summu, kuru, mūsuprāt, drīkstam tērēt. Ja mēneša sākumā redzi visu līdz nākamajai algai paredzēto naudu, arī tēriņi mēdz būt brīvāki. Savukārt, ja puse nolikta malā, daudz vieglāk pieturēties pie tā, kas paredzēts tuvākajām divām nedēļām. Un mēneša vidū tevi gaida nevis nepatīkams pārsteigums, ka naudas palicis mazāk, nekā cerēts, bet pašas sev sarūpēta “otrā algas diena”.
Atsevišķu krājkasīti vērts izveidot arī izdevumiem, kas nav ikmēneša, taču nav arī neparedzami. Ziemassvētki, dzimšanas dienas, auto apdrošināšana, bērnu skolas sākums vai atvaļinājums pienāks arī šogad. Atliekot tiem nedaudz katru mēnesi, lielāks maksājums vairs neiekrīt ģimenes budžetā kā zibens no skaidrām debesīm.
Tātad algas dienas mērķis nav visu naudu pēc iespējas ātrāk noslēpt no sevis. Vispirms parūpējies par obligāto, atliec naudu saviem mērķiem un nākotnei, bet ikdienā tērē to, kas paliek pāri.
3. Atrodi naudu, kuru tērē nemanot
Straumēšanas platformas, mūzikas lietotnes, mākoņkrātuve, sporta klubs, ēdiena piegādes abonements – un tad vēl kāda lietotne 3,99 eiro mēnesī, par kuras eksistenci jau sen esi aizmirsusi. Katrs maksājums atsevišķi šķiet sīkums, taču kopā tie var veidot pārsteidzoši lielu summu.
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Taču neredzamie tēriņi nav tikai abonementi. Tie ir visi izdevumi, par kuriem vairs īsti nepieņemam apzinātu lēmumu. Pamēģini reizi mēnesī izdarīt vienu pavisam vienkāršu lietu – atver iepriekšējā mēneša konta izrakstu un apskati to nevis tāpēc, lai sev pārmestu iztērēto, bet ar nelielu ziņkāri. Par ko es maksāju regulāri? Kas no tā man patiešām ir vajadzīgs? Un pats svarīgākais – ja man par šo šodien būtu jāpieņem lēmums no jauna, vai es joprojām būtu gatava par to maksāt?
Mērķis nav atteikties no tā, kas sagādā prieku, bet pārstāt maksāt par to, ko vairs nelieto vai šodien vairs neizvēlētos. Ja katru vakaru skaties savu iecienīto straumēšanas platformu, iespējams, tie ir ļoti labi iztērēti 9,99 eiro. Savukārt, ja neesi to atvērusi trīs mēnešus, diez vai ir jēga turpināt maksāt tikai tāpēc, ka abonements reiz tika pieslēgts.
Un te vari izmantot to pašu principu, ko pirmajā padomā: ja atrodi 10 vai 20 eiro mēnesī, kurus līdz šim tērēji gandrīz automātiski, neļauj tiem vienkārši izšķīst citos tēriņos. Novirzi šo summu kādam no saviem mērķiem. 20 eiro mēnesī nešķiet daudz, bet gada laikā tie jau ir 240 eiro ceļojumam, drošības spilvenam vai citam tev svarīgam mērķim.
Gudrāk rīkoties ar naudu nenozīmē kļūt par cilvēku, kurš nekad neiet restorānā, nepērk skaistas kurpes un vakarā neskatās seriālus. Drīzāk otrādi – mazāk naudas atdodot lietām, kuras tev patiesībā nav vajadzīgas, vairāk tās paliek tam, kas tev sagādā patiesu prieku.
Un varbūt pats vērtīgākais, ko nauda var dot, nemaz nav kāda lieta. Tā ir sajūta, ka tev visa pietiek, neparedzēts rēķins neizsit pamatu zem kājām un vari atļauties kaut ko tikai tāpēc, ka to ļoti gribas.
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Lai to panāktu, nav vienā dienā jākļūst par finanšu eksperti. Pietiek sākt ar dažiem gudrākiem lēmumiem. Naudai nevajadzētu vienkārši pazust no konta – tai vajadzētu dot vairāk brīvības izvēlēties to, kas tev patiešām ir svarīgs.
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