Pasažieru ievērībai: krituša koka dēļ traucēta vilcienu kustība Aizkraukles līnijā
Krituša koka dēļ piektdienas vakarā traucēta vilcienu kustība Aizkraukles līnijā, pavēstīja VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz).
Vilcienu kustība traucēta posmā Jaunogre-Ikšķile. LDz speciālisti strādā, lai bojājumu iespējami ātri novērstu. Provizoriskais darbu ilgums ir aptuveni divas stundas.
Saskaņā ar AS "Pasažieru vilciens" informāciju vilciens Nr. 809 Daugavpils - Rīga brauc ar aptuveni 55 minūšu kavējumu. Tas papildus apstāsies pieturvietās Ikšķile, Saullkalne, Salaspils, Dole, Šķirotava, Daugmale, Jāņavarti, Vagonu parks.
Vilciens Nr. 6259 Lielvārde - Rīga plkst. 19.27 ir atcelts dzelzceļa posmā Lielvārde - Salaspils. Vilciens Nr. 6261 Aizkraukle - Rīga plkst. 19.33 brauc ar aptuveni 20 minūšu kavējumu. Vilciens Nr. 6263 Lielvārde - Rīga plkst. 20.24 ir atcelts dzelzceļa posmā Lielvārde - Salaspils. "Pasažieru vilciens" aicina pasažierus izmantot vilcienu Nr. 6265 Aizkraukle - Rīga plkst. 20.33. Vilciens Nr. 703 Ludza - Rīga, kuram galvaspilsētā bija jāpienāk plkst. 19.59, brauc ar aptuveni 24 minūšu kavējumu. Savukārt vilciens Nr. 6257 Aizkraukle - Rīga ar pienākšanu plkst. 19.51) stāv Ogrē. Paredzamais kavējums ir aptuveni 50 minūtes.
"Pasažieru vilciens" arī norāda, ka pēc bojājumu novēršanas un vilcienu satiksmes atjaunošanas var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam.
Vilciena kavējuma vai atcelšanas gadījumā iespējama biļetes atmaksa vai kompensācija par izdevumiem.