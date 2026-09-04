Dāma "kunga prātā" notriec ceļazīmi Rīgā un mierīgi turpina braukt. VIDEO
Dāma apskata sava auto bojājumus pēc ceļazīmes notriekšanas (ekrānuzņēmums no video)
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Dāma "kunga prātā" notriec ceļazīmi Rīgā un mierīgi turpina braukt. VIDEO

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Kāda sieviete Rīgā, acīmredzami, nebūdama skaidrā, ar automašīnu notrieca ceļazīmi, taču tas viņai nešķita pietiekams iemesls, lai neturpinātu braukšanu.

Dāma "kunga prātā" notriec ceļazīmi Rīgā un mierīg...

Vietnē "sadursme.lv" publicēts video, kurā kāda "Mazda" automašīnas vadītāja pa Lubānas ielu Rīgā braukusi tā, it kā būtu piedzērusies vai citu apreibinošu līdzekļu ietekmē.

Kādā brīdī viņas automašīna notrieca ceļazīmi, taču sieviete turpināja ceļu. Vēlāk viņa izkāpa no automašīnas pie luksofora, pavēroja automašīnas bojājumus un iekāpa atpakaļ.

"Pilnīgā ķirsī," komentē video autors. "Nevar iekāpt mašīnā!" Dažas sekundes viņa nereaģēja uz zaļo gaismu, pēc tam brauca tālāk. Daļa no notriektās ceļazīmes joprojām vilkās līdzi automašīnai.

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