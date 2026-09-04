Latvijas Bīskapu konference aicina lūgt Dieva palīdzību, lai Latviju neizposta karš
Latvijas Bīskapu konference nolēmusi 12. septembri izsludināt par Lūgšanu un gandarīšanas dienu, lūdzot Dievu pasargāt Latviju no kara, pavēstīja Katoļu baznīcas informācijas aģentūra. 22. augustā parakstīto dekrētu izdevis Rīgas arhibīskaps metropolīts un Latvijas Bīskapu konferences prezidents Zbigņevs Stankevičs.
Kā norādīts dekrētā, pasaule atkal piedzīvo kara draudus - Krievija turpina karu, kas nes ciešanas, postu un nevainīgu cilvēku nāvi. Arī Latvijai ir jāapzinās pastāvošie drošības apdraudējumi, neraugoties uz valsts institūciju, Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes centieniem stiprināt un aizsargāt valsti.
Latvijas bīskapi uzsver, ka kristiešu visdziļākais spēka un cerības avots ir Dievs, tādēļ aicinājums veltīt sevi un valsti Marijas bezvainīgajai sirdij mūsdienās ir īpaši aktuāls.
Lūgšanu un gandarīšanas dienā, 12. septembrī, visi Latvijas priesteri tiek aicināti svinēt Svēto Misi šajā nodomā un, kur tas pastorāli iespējams, doties procesijā ar Vissvētāko Sakramentu ap dievnamiem. Ticīgie tiek aicināti vienoties kopīgā Rožukroņa lūgšanā par mieru Latvijā, kā arī, atbilstoši savām iespējām un veselības stāvoklim, ievērot gavēni. Draudzes, kurās 12. septembrī dievkalpojumi nav paredzēti, tiek aicinātas lūgšanās un gandarīšanā vienoties ar visu baznīcu Latvijā, bet Svēto misi šajā nodomā svinēt tuvākajā svētdienā.
Sagatavošanās šim notikumam sākas piektdien, kad ticīgie visā valstī aicināti uzsākt deviņu dienu lūgšanu - novennu par Latviju, tās tautu un mieru, kas noslēgsies 12. septembrī. Katrai novennas dienai ir sagatavotas īpašas pārdomu tēmas un lūgšanas, kas aicina uz atgriešanos, izlīgumu, naida un savstarpējas šķelšanās pārvarēšanu sabiedrībā, kā arī uz uzticēšanos Dievam grūtībās un pārbaudījumos.