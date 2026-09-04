Liepājā dzērājpolicists izraisījis avāriju, sodu saņem struktūrvienības priekšnieks
Ņemot vērā pēdējā laikā konstatētos pārkāpumus, tostarp, Liepājas policista dzērumā izraisītu avāriju, zemākā amatā pārcelts policijas struktūrvienības priekšnieks, pavēstīja Valsts policija.
Ceturtdien ap plkst. 19.30 Valsts policijā saņemta informācija no automašīnas "eCall" sistēmas, ka Zirņu ielā aiz krustojuma ar Jauno ielu, iespējams, ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Likumsargi ieradās notikuma vietā, kur atradās automašīna "Škoda", taču trešās personas manta nebija bojāta.
Blakus automašīnai atradās vīrietis, kurš sākotnēji atteicās sadarboties ar likumsargiem notikuma vietā. Kā noskaidrots, šī persona ir Valsts policijas darbinieks ārpus darba laika. Viņa izelpā konstatētas 2,05 promiles alkohola.
Notikuma vietā veiktas neatliekamās izmeklēšanas darbības, lai nostiprinātu visus pierādījumus. Savukārt vīrietis aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Par notikušo sākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Krimināllietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti Iekšējās drošības birojam.
Aizturētais ir Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes struktūrvienības darbinieks, kurš dienesta pienākumus veic Liepājā un Dienvidkurzemes novadā, un transportlīdzeklis "Škoda" ir viņa privātā automašīna.
Ņemot vērā pēdējā laikā konstatētos pārkāpumus konkrētajā Galvenās kārtības policijas pārvaldes struktūrvienībā, sākta dienesta pārbaude, un konkrētās struktūrvienības vadītājs pārcelts zemāka amatā, informēja policijā. Valsts policijas vadība uzsver, ka policijā nav vietas likumpārkāpējiem, un šāda rīcība nekad nav un netiks tolerēta un tiks sodīta.
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Tāpat policija aicina iedzīvotājus ziņot par jebkādiem iespējamiem likumsargu pārkāpumiem Valsts policijas Iekšējās kontroles birojam un Iekšējās drošības birojam. Policijā uzsver, ka anonimitāte tiek garantēta.
Jau ziņots, ka jūlija beigās pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibumā esošais policists vienam vīrietim nodarīja nāvējošus miesas bojājumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi centās viņam palīdzēt, tomēr vīrietis ātrās palīdzības automašīnā nomira. Tāpat jūlija beigās Valsts policija Aizkrauklē aizturējusi policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies.