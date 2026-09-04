Vācijas un Krievijas dubultpilsonim par atbalstu Krievijas militārpersonām prasa septiņus gadus cietumā
Prokuratūra pieprasa piepriest septiņu gadu cietumsodu par finanšu līdzekļu un mantas tiešu vākšanu un nodošanu Krievijas militārpersonām apsūdzētajam Vācijas un Krievijas dubultpilsonim Sergejam Ņikitinam.
Piektdien tiesas sēdē prokurors Kaspars Ķikuts debatēs norādīja uz lietā iegūtajiem pierādījumiem, kas, prokuratūras ieskatā, apstiprina Ņikitinam celto apsūdzību.
Apsūdzībā norādīts, ka Ņikitins laika posmā no 2023. gada 18. novembra līdz 2025. gada 1. septembrim ar automašīnu ar Vācijas valsts numura zīmēm šķērsojis Latvijas un Krievijas robežu caur Terehovas robežkontroles punktu aptuveni 20 reizes, lai uz Krieviju vestu un nodotu dažādas preces un naudu. Vienā no braucieniem no Krievijas uz Latviju viņu aizturēja muitas kontrole.
Ņikitins savās liecībās ir apstiprinājis, ka vāca un nodeva dažādas mantas, lai tās nogādātu Krievijā, taču to darījis humanitāru apsvērumu dēļ, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar smagām slimībām, invalīdiem un dzīvniekiem.
No Ņikitina izņemtajā telefonā izmeklētāji atraduši sarakstes, fotogrāfijas un video, kuros viņš komunicējis ar dažādām personām par nepieciešamajām precēm un to sagatavošanu nogādāšanai Krievijā.
Lielākoties tās bijušas medicīnas, higiēnas un citas līdzīgas preces, taču starp tām bijuši arī naktsredzamības binokļi. Ņikitins tiesā skaidrojis, ka binokļus viņš nodevis medniekiem.
Telefonā atrasti arī vairāki video, kuros Ņikitins redzams Belgorodas pilsētas 1. kara hospitālī. Video viņš filmējis nodotās preces, kā arī personas militārajam formastērpam līdzīgā apģērbā.
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Ņikitins iepriekš tiesas sēdēs skaidrojis, ka preces tikai dāvinājis cilvēkiem, kuri vienkārši ģērbušies šādā apģērbā, jo Krievijā esot tāda mode.
Prokurors stāstīja, ka vienā no hospitālī uzņemtajiem video redzama persona vārdā Viktors, kurš pateicās par saņemtajām precēm, norādot, ka preces kalpošot "mūsu dzimtenes labklājībai", pateicas cilvēkiem, kuri saprot, "par ko mēs cīnāmies šajā speciālajā militārajā operācijā", kā arī atsevišķi pateicas Ņikitinam par kārtējo humanitārās kravas piegādi hospitālim. Video noslēgumā persona saka: "Uzvara būs mūsu!"
Telefonā atrasti arī vairāki citi līdzīgi video, kuros Ņikitins nodod dažādas preces iepakojumos personām, kas tērptas formastērpā. Atsevišķos gadījumos apģērbā redzamas Krievijas karoga krāsas, Georga lentes vai "Z" simbols.
Prokurors Ķikuts tiesā arī uzsvēra, ka Ņikitins jau iepriekš bijis sodīts gan Krievijā, gan Vācijā par vardarbīgiem noziegumiem, tostarp par personas tīšu nonāvēšanu.
Savukārt Ņikitina aizstāvis Jānis Miltuzis tiesu debatēs norādīja, ka lietā neesot pierādīts, ka apsūdzētais apzināti, tīši vai netīši finansējis Krievijas bruņotos spēkus. Viņš uzsvēra, ka Ņikitins nevarēja zināt, kur tieši nonāk viņa nodotās preces vai finanšu līdzekļi.
Aizstāvis arī norādīja, ka Ņikitina vēlme atbalstīt Krieviju esot skaidrojama ar viņa pilsonisko piederību.
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Miltuzis tiesai uzsvēra, ka robežsardzes un muitas darbinieki vienmēr pārbaudījuši Ņikitina pārvadātās preces un iepriekš nav tās atzinuši par aizliegtām.
Nākamā tiesas sēde paredzēta 2. oktobrī plkst. 13, kad Ņikitinam būs iespēja teikt savu pēdējo vārdu.