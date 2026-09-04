Aizkraukles novadā vairākas stundas meklēts 96 gadus vecs kungs - policija viņu atrod mežā divus kilometrus no mājām
Pagājušajā nedēļas nogalē policija Aizkraukles novadā izglābusi mežā apmaldījušos 96 gadus vecu vīrieti, informēja Valsts policijā (VP).
29. augustā īsi pirms plkst. 18 VP saņemta informācija, ka Aizkraukles novadā, Aiviekstes pagastā, ap plkst. 16.30 no savas dzīvesvietas izgājis kāds 1930. gadā dzimis vīrietis un nav atgriezies. Par vīrieša prombūtni policijai ziņoja viņa radinieki.
Tuvinieki pašu spēkiem kungu jau bija meklējuši vairākas stundas, tomēr bez panākumiem. Ņemot vērā, ka vīrietis bija devies ārpus mājām bez telefona, nebija iespēja sazināties ar viņu. VP skaidro, ka tuvākās apkārtnes meža masīvā ir purvs, kā arī pats mežs ir kokiem bagāts, tostarp pēc nesenās vētras mežā ir daudz nolūzuši koki, kas pastaigu pa mežu padara īpaši izaicinošu.
Likumsargi rīkojās, sākot meklēšanas pasākumus. Meklēšanas darbos izmantots arī drons, ar kura palīdzību veikti meklēšanas pasākumi no gaisa. Policisti mežā devās kājām, pārliecinoties par to, ka meža masīvs ir tiešām grūti izstaigājams un šķēršļi ir teju ik uz soļa.
Neilgi pirms plkst. 20, aptuveni divu kilometru attālumā no dzīvesvietas, vīrietis atrasts, sēžot pie kāda koka tuvu ļoti mitrai un purvainai vietai. Noskaidrots, ka ar vīrieša veselību viss bija kārtībā, kungs bija apmaldījies meža masīvā un paša spēkiem vairs nevarēja atrast ceļu ārā no tā.
VP aicina iedzīvotājus parūpēties par savu drošību un nepalikt vienaldzīgiem arī pret līdzcilvēkiem, jo arī pastaiga mežā var izvērsties ārkārtas situācijā.