Ventspils slimnīcā piedzimis šī gada 200. mazulis - puisēns Braiens
Ceturtdienas, 3. septembra, rītā Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā Ventspilī pasaulē nāca šī gada 200. mazulis – puisēns Braiens, kuram pasaulē palīdzēja nākt vecmāte Diana Zaļepska un ginekoloģe, dzemdību speciāliste Dr. Linda Grīnberga.
Kalēju ģimenē Braiens ir otrais bērniņš, un mājās mazo brālīti gaida māsiņa, kura arī nākusi pasaulē Ventspilī. Lai gan ģimene dzīvo Rīgā, arī otrā bērniņa piedzimšanai vecāki izvēlējās Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļu. Māmiņa Janeta atzīst, ka šeit jūtas droši un mierīgi – un tieši šī sajūta bijusi īpaši svarīga, izvēloties vietu, kur pasaulē sagaidīt arī otro bērniņu.
"Īpaši priecājamies, ka pozitīvā pieredze ģimeni mudinājusi arī šoreiz bērniņa sagaidīšanai mērot ceļu no Rīgas uz Ventspili. Šāda uzticēšanās mūsu Dzemdību nodaļai un tās speciālistiem ir patiess gandarījums," pausts slimnīcas paziņojumā.
Arī dēliņa vārds ģimenei nebija ilgi jāmeklē – Braiena vārds vecākiem bija padomā jau kopš pirmā bērniņa gaidīšanas laika. Uzzinot, ka šoreiz ģimenē gaidāms puisēns, izvēle bijusi skaidra.
"Sirsnīgi sveicam Kalēju ģimeni ar dēliņa piedzimšanu un vēlam Braienam augt veselam, stipram un laimīgam, bet visai ģimenei – daudz priecīgu kopā būšanas mirkļu," pauž Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļa.
Slimnīca īpaši sveic gada pirmo un katru piecdesmito mazulīti, kā arī dzimušos dvīnīšus. Par iemīļotu tradīciju kļuvis arī salidojums "Esmu dzimis Ventspilī", kur atkalredzēšanās prieku piedzīvo vecāki, speciālisti un, protams, paši Ventspilī dzimušie mazulīši.
Ventspils Dzemdību nodaļā iespējamas gan tradicionālās, gan ūdens dzemdības kvalificētu ārstu un pieredzējušu, gādīgu vecmāšu aprūpē, mājīgā vidē ar mūsdienīgu aprīkojumu. Ventspils Dzemdību nodaļa lepojas ar modernām, labiekārtotām palātām ar ziedu motīviem, kā arī ģimenes un paaugstināta komforta palātām ar divguļamām gultām un citām ērtībām. Ģimenēm, kurās aug vismaz divi bērniņi, nākamo bērniņu slimnīca piedāvā sagaidīt paaugstināta komforta palātā bez maksas.
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Slimnīca aicina jaunos vecākus ne tikai no Ventspils un novada, bet arī no Kurzemes un visas Latvijas izvēlēties Ventspils slimnīcu kā vietu, kur laist pasaulē savu bērniņu.