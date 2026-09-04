VDD veic kratīšanas ar grāmatnīcu tīklu “Mnogoknig” saistītos objektos; viena persona aizturēta
Valsts drošības dienests (VDD) ceturtdien un naktī uz piektdienu veicis kriminālprocesuālas darbības četros objektos Rīgā un Pierīgā, kas saistīti ar grāmatnīcu tīklu "Mnogoknig".
Darbības tika veiktas VDD 28. jūlijā sāktā kriminālprocesā aizdomās par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu.
Kriminālprocesuālo darbību laikā aizturēta viena persona, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Izmeklēšanas interesēs VDD patlaban plašākus komentārus nesniedza.
VDD vērsa uzmanību, ka veiktās kriminālprocesuālās darbības nav saistītas ar normatīvo aktu grozījumiem par ievešanai Latvijā aizliegtām rūpniecības precēm, kas stājās spēkā 1. septembrī un paredz aizliegumu Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas ievest grāmatas, laikrakstus un citus poligrāfijas izstrādājumus.
Tāpat dienestā vērsa uzmanību, ka preču importa kontrole ir Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Nodokļu un muitas policijas kompetencē.
Aģentūra LETA piektdien novēroja, ka "Mnogoknig" veikals Rīgā, Augusta Deglava ielā, ir atvērts apmeklētājiem un cilvēki tajā netraucēti iepērkas. Klātienē sastaptie "Mnogoknig" darbinieki gan atteicās atbildēt uz jautājumiem par to, vai un kāpēc veikalu apmeklējuši tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji.
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"Firmas lv" informācija liecina, ka Piņķos reģistrētās SIA "Mnogoknig" īpašnieks ir Aleksandrs Karabeļņikovs. 2025. gadā uzņēmums apgrozīja 613 683 eiro un strādāja ar 9696 eiro peļņu.
Tāpat "Firmas.lv" informācija liecina, ka Karabeļņikovs un Olga Bartule ir īpašnieki grāmatu mazumtirdzniecību pārstāvošajā SIA "Kors N", kura saistītie objekti ir "Mnogoknig.lv" veikali.
2015. gada vasarā parādījās informācija, ka SIA "Maxima Latvija" veikalos tirgoti globusi ar Krimu Krievijas sastāvā. Šo globusu tirgošana tika apturēta, savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centrs paziņoja, ka "Maxima Latvija" sods nav jāpiemēro.
"Kors N", no kura mazumtirdzniecības uzņēmums "Maxima Latvija" iepirka globusus ar Krimas pussalu Krievijas sastāvā, nezināja, ka piegādā veikalam šāda veida globusu, toreiz apgalvoja izplatītāja "Kors N" valdes loceklis Karabeļņikovs.