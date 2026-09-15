Aleksandrs Čaks kā pavārs, vēsturisks brauciens pa Kuldīgu un Laika zīmes Latgales vēstniecībā. Kur aiziet un ko redzēt: izstāžu ceļvedis
Dzejas dienu noskaņas ienākušas arī izstāžu zālēs, kur mūsu lirikas metrus varam ieraudzīt neierastā ampluā. Aleksandra Čaka muzejā leģendāro Rīgas apdziedātāju varam iepazīt arī kā virtuves guru un izcilu pavāru. Bet Raiņa un Aspazijas mājā Andrejs Bovtovičs reflektē par latviešu izcilajām dzejniecēm.
Vecrīgas galerijā “Jēkabs” ar izstādi atzīmē mākslinieka Kurta Fridrihsona 115. jubileju. Latgales vēstniecības “Gors” Mākslas galerijā skatāma ievērojamā latviešu tekstilmākslinieka Egila Rozenberga gobelēnu izstāde “Laika zīmes”, bet Kuldīgas muzejs vēsturiskā ekspozīcijā “Uz zemes, ūdenī un gaisā: satiksme Kuldīgā un tās apkārtnē starp pasaules kariem” aicina doties ceļojumā pa Kuldīgu un tās apkārtni.
Aleksandra Čaka muzejā (Lāčplēša ielā 48 – 8) līdz 28. novembrim skatāma tematiska izstāde no muzeja krājuma materiāliem “Dzejnieka virtuve un radošā bohēma”. Viena no senākajām dzejnieku un mākslinieku iecienītajām tikšanās un domu apmaiņas vietām bija kafejnīcas.
Vienkāršā tauta (ormaņi, malkas zāģeri, zvejnieki, koku pludinātāji) bija iecienījuši Daugavmalas krogu “Enkurs”, kur tipāžus saviem mākslas darbiem studēja daudzi mākslinieki. Netālu atradās arī jūrnieku iecienītas tikšanās vietas – “Melnā bumba” un leģendārā “Bedre”, kur tipāžus saviem literārajiem darbiem atrada Aleksandrs Čaks. 1928. gada vasarā, atgriezies no skolotāja darba Drabešos, viņš iepazinās ar jaunajiem māksliniekiem, kuri ieveda dzejnieku restorānu un krodziņu vidē. Čakam patika kafejnīcu un restorānu gaisotne, kur viņš bija starp cilvēkiem un tajā pašā laikā jutās savrup no citiem, vēsta izstādes veidotāji.
Izstāde veidota no muzeja krājuma materiāliem un strukturēta trīs daļās: * Čaka ģimenes saimnieciskā darbība; * pavārgrāmatas, recepšu klades un pieprasītākie ēdieni dzejnieka draugu atmiņās; * slavenāko Rīgas restorānu un krogu vēsture, kurus bieži apmeklēja Aleksandrs Čaks. Sīkāk internetā: cakamuzejs.riga.lv.
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* Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas ielā 30, Rīgā) līdz 21. novembrim skatāma mākslinieka Andreja Bovtoviča izstāde “Es skrēju pār dzīvi un kļuvu par dzeju”, kas veltīta liriķēm Aspazijai, Austrai Skujiņai un Mairai Asarei. Ekspozīcijā dzejnieču likteņi pārtop trīs tēlos un dzejas ainavās – tas ir mēģinājums vizuāli pārvērst vārdus krāsā un cilvēka dzīvi simbolos. Darbi veidoti ar akrila krāsām uz koka pamatnes. Izstādi papildina arī mākslinieka grafikas un koka skulptūra.
Māksliniekam ir personiska saikne ar šo tēmu. Viņš saka: “Jaunībā man bija laime iepazīt Mairu Asari. Viņa ievadīja mani jauno dzejnieku vidē, un man bija gods ilustrēt viņas pirmo dzejas krājumu. Maira man atvēra sievietes pasauli dzejā, bet vēlāk tajā sastapu arī Aspazijas spēku un Austras Skujiņas trauslo, dramatiski skaisto balsi. Mani interesē tas brīdis, kad no koka vai krāsas pēkšņi sāk skatīties kaut kas dzīvs.”
Andrejs Bovtovičs ir absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju. Izstādēs aktīvi piedalās kopš pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu vidus. Viņa radošais rokraksts izpaužas ekspresīvā glezniecībā, grafikā un tēlniecībā. Autors sarīkojis vairāk nekā 20 personālizstādes, veidojis ilustrācijas dzejas krājumiem, un viņa darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Sīkāk internetā: memorialiemuzeji.lv.
* Vecrīgas mākslas galerijā “Jēkabs” (Jēkaba ielā 26/28) līdz 10. oktobrim skatāma izcilā vācbaltu izcelsmes latviešu mākslinieka un pretpadomju disidenta Kurta Fridrihsona (1911-1991) jubilejai veltīta izstāde “Kurtam Fridrihsonam – 115”, kura tiek pieteikta šādi:
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“Mākslinieks, kurš vienmēr vairījies no pamatstraumes, viļņu īslaicīgajām putām un laikmeta konjunktūras, bija sajūsmināts par hologrammām, kas, kā zināms, atšķirībā no fotogrāfijas, saglabā informāciju par gaismas viļņu fāzi un amplitūdu. Taču iedvesmojošākais fakts māksliniekam šķita tas, ka katrs hologrammas punkts satur informāciju par visu objektu kopumā. Tā arī šī izstāde ir kā daļa no Kurta Fridrihsona daiļrades/dzīves, kas uzmanīgam vērotājam spēj atklāt mākslinieka garīgo amplitūdu.
Laikmeti mijušies, gadi raustījušies, lēkuši un plakuši neredzami, jaunības brīvības pašsaprotamība un gulaga dzeloņstieples, trulā padomju okupācijas laika īstenība un ārpusnieka, savdabja stigma ir tiešie Kurta Fridrihsona personību tēsošie materiāli, kas veidojuši viņa mākslas izpratnes un izteiksmes līdzekļu unikalitāti. Iespējams, ka Ēzopa valoda dažādās tās izloksnēs bija līdziniece latviešu padomju literatūrā tās labākajos piemēros. Atšķirībā no pamatstraumes, Kurts Fridrihsons neslēpās klusajās dabās un ainavās, bet radīja un rādīja savu suverēno pasauli, bezrobežu intelektuālo dzimteni, kur pašsaprotami sadzīvo kultūras reminiscences, meditatīvas procesijas (viņa daiļradei raksturīgi cikli, variācijas, tēmu paplašinājumi, piemēram – senās kultūras, grieķi, indiāņi, lībieši, čigāni, baski, vikingi), bet tikpat labi mirklīgi garīgās kardiogrammas pieraksti (“Pasāžas” , kopā ar Imantu Ziedoni) un kontemplatīvas abstraktu tālzemju ainas ar figūrām, sejām, kas ienāk no tāliem laikiem šodienas destruktīvajā pasaulē kā zīmes no jēgas laikmetiem. Ir gadi, kas var kļūt par laikmetu, bet, kā sacījis pats mākslinieks: “Gadiem tikai tad ir nozīme, ja pie tiem apstājas. Tas ir tikpat mākslā kā dzīvē”. Mēs apstājamies. Kurtam Fridrihsonam - 115.”
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Kurts Fridrihons dzimis Rīgā vācu vīndara un degustatora Johana Fridrihsona un viņa sievas Helēnas ģimenē. 1929. gadā absolvēja Rīgas pilsētas vācu ģimnāziju, no 1931. līdz 1938. gadam studēja Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē. No 1938. gada strādāja Valtera un Rapas grāmatnīcas ārzemju nodaļā, bet Otrā pasaules kara laikā - Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 1944. gada rudenī viņš neveiksmīgi mēģināja bēgt uz Zviedriju.
Pēc kara bija pedagogs Ventspilī un Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. Latvijas PSR Tautas drošības komisariāta darbinieki Kurtu Fridrihsonu apcietināja kopā ar citiem tā saucamās “Franču grupas” locekļiem 1951. gada, apsūdzot pretpadomju literatūras izplatīšanā. Viņu notiesāja un izsūtīja uz Sibīriju. Pēc atgriešanās Latvijā strādāja Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Dailes teātrī un kombinātā „Māksla”. Sīkāk internetā: paintings.lv.
Rozenberga Laika zīmju gobelēnu izstāde Rēzeknē
Rēzeknē, Latgales vēstniecības “Gors” Mākslas galerijā skatāma Egila Rozenberga gobelēnu izstāde “Laika zīmes”, kas pievēršas laikmetam raksturīgajām zīmēm un simboliem, ...
* Latgales vēstniecības “Gors” Mākslas galerijā (Pils ielā 4, Rēzekne) līdz 25. oktobrim skatāma Egila Rozenberga gobelēnu izstāde “Laika zīmes”, kas pievēršas laikmetam raksturīgajām zīmēm un simboliem, ko mākslinieks savos darbos meklē un interpretē, atklājot mūsu laikam raksturīgo.
Izstādes darbos pausta pārliecība, ka laika ritējumam piemīt pēctecība un ka mūsu nākotne sakņojas nesenās pagātnes atspulgos. Mākslinieks uzdod jautājumu – kādas pēdas atstās mūsu ātri gaistošais, steidzīgais laiks, kad ik dienu tiek radītas jaunas tehnoloģiskās ierīces un kad vēstures mēslainē nonāk vēl nesen apbrīnojamie objekti? Kas ir svarīgāks – cilvēks vai tehnikas progress? Zūdošais un paliekošais ir tēma, kas saista un intriģē.
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Kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem Egils Rozenbergs ir viens no ievērojamākajiem latviešu tekstilmāksliniekiem, kura daiļradi raksturo klasiskā gobelēna tradīciju savienojums ar laikmetīgiem telpiskiem risinājumiem, jauktām tehnikām un oriģinālu materiālu izmantojumu. Mākslinieku saista kontrastainu tumšo un gaišo laukumu attiecības, kā arī apzināta nenobeigtība krāsu risinājumos – nianses nereti apstājas pusceļā, nepasakot visu līdz galam.
Egils Rozenbergs ir dzimis 1948. gadā Jūrmalā. Pie Baltijas jūras pavadītā dzīve atstājusi neizgaistošas pēdas pasaules uztverē un dabas vērojumos. 1966. gadā viņš uzsāka studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļā, ko izvēlējās tās novatoriskās studiju programmas dēļ. Kopš 1968. gada mākslinieks piedalās izstādēs, bet 1973. gadā tika uzņemts Latvijas Mākslinieku savienībā. Sīkāk internetā: www.latgalesgors.lv.