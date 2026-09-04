Burtnieku Ausekļa pamatskolu pārcels uz ciema centru
Valmieras novada pašvaldība nolēmusi Burtnieku Ausekļa pamatskolu pārcelt uz Burtnieku ciema centru un skolas vajadzībām pielāgot ēku kompleksu Jaunatnes ielā 15, kur pašlaik darbojas kultūras centrs un jauniešu centrs.
Kā informēja Valmieras novada pašvaldības komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālists Dzintars Močs, lēmums par skolas pārcelšanu pieņemts, izvērtējot skolas atrašanās vietu, audzēkņu drošību, transporta nodrošināšanas izmaksas, kā arī telpu faktisko piemērotību un kapacitāti.
Pašreizējā Burtnieku Ausekļa pamatskolas ēka atrodas aptuveni trīs kilometru attālumā no ciema centra, radot pašvaldībai ikgadējus papildu izdevumus skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. Tāpat ceļš līdz skolai rada papildu riskus skolēnu drošībai satiksmē, īpaši tumšajos rudens un ziemas mēnešos, atzīmē pašvaldība.
Skolas pārcelšana uz Jaunatnes ielu 15 nodrošinās ērtu, labi izgaismotu un drošu vidi ciema centrā. Vienlaikus izšķirošs arguments par labu skolas pārcelšanai ir esošās ēkas telpu trūkums un nepiemērotība. Pašreizējā skolas ēkā trūkst telpu pilnvērtīgam mācību procesam un mūsdienīgu izglītības standartu ieviešanai.
Izvērtējot ēkas plānojumu un tehnisko stāvokli, secināts, ka ieguldīt apjomīgus finanšu līdzekļus ēkā, kurai ir daudz būtisku trūkumu un kura pēc atjaunošanas nespētu nodrošināt nepieciešamo telpu kapacitāti un funkcionālu vidi, nav saimnieciski pamatoti, pauž pašvaldība.
Projekts Jaunatnes ielā 15 paredz ēkas pārbūvi un pielāgošanu skolas vajadzībām, izveidojot papildu mācību klases un funkcionālas telpas, jaunas multifunkcionālas sporta zāles izbūvi, kā arī skolas ārtelpas un piegulošās teritorijas labiekārtošanu.
Projekta kopējās izmaksas plānotas aptuveni 1,9 miljonu eiro apmērā. Savukārt esošās skolas ēkas steidzamāko inženiertehnisko tīklu atjaunošana un neatliekamie labiekārtošanas darbi izmaksātu aptuveni 635 000 eiro, neskaitot transportlīdzekļa iegādes un uzturēšanas izmaksas skolēnu pārvadāšanai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Visi paredzētie būvdarbi, tostarp sporta zāles piebūves izbūve un Jaunatnes ielas 15 ēku pielāgošana, tiks plānoti pa kārtām tā, lai modernizēto izglītības iestādi pilnvērtīgi nodotu ekspluatācijā līdz 2028./2029. mācību gada sākumam.
Pašvaldības vērtējumā, Burtnieku Ausekļa pamatskolā saglabājas stabils audzēkņu skaits, un 2026./2027. mācību gadā skolā mācīsies 81 skolēns.