Aicina balsot par vēsturiskās arhitektūras balvas finālistiem
Septembra sākumā Jūrmalā tiks pasniegta vēsturiskās arhitektūras balva, godinot īpašniekus un arhitektus par izcilu koka mantojuma atjaunošanu, un no 58 jaunatklātajiem objektiem žūrija izvēlējusies piecus finālistus. Iedzīvotāji var balsot par “Publikas simpātiju” līdz 9. septembrim, bet uzvarētāji tiks paziņoti 10. septembrī Jūrmalas Kultūrtelpā.
Septembra sākumā tiks pasniegta Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva, lai godinātu namīpašniekus un arhitektus, kuri ar atbildīgu un kvalitatīvu vēsturisko ēku atjaunošanu palīdz saglabāt Jūrmalas unikālo kultūrvēsturisko mantojumu.
Vēsturiskās arhitektūras balvai no 2025. gadā ekspluatācijā nodotajiem 58 objektiem ir izvirzīti deviņi vēsturiskās apbūves kritērijiem atbilstoši pretendenti. Izvērtējot saglabāto kultūrvēsturisko substanci, dekoratīvo un konstruktīvo elementu kvalitāti un to, cik harmoniski ēka iekļaujas apkārtējā vidē, žūrijas komisija, kuras sastāvā ir arhitekti, kultūras mantojuma eksperti un pilsētplānotāji, izvēlējās piecus finālistus.
Šogad par viskvalitatīvāk atjaunotajām atzītās ēkas pārstāv 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākumu, kad Jūrmalas arhitektūrā savijās historisma, jūgendstila un nacionālā romantisma ietekmes, radot unikālo Jūrmalas koka arhitektūru, kas kļuvusi par vienu no pilsētas atpazīstamākajām kultūras vērtībām.
Uzvarētājus noteiks žūrijas komisija, savukārt iedzīvotāji aicināti balsot par savu favorītu Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra “Facebook” lapā līdz 9. septembrim. Skatītāju balsojuma uzvarētājs iegūs balvu “Publikas simpātija”.
Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas finālisti
- Dzīvojamā ēka Amatas ielā 2A – vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka celta 19. gs. beigās kā guļplanku vasarnīca. Ēkai veikta restaurācija un uzcelta moderna piebūve. Projekta autors ir SIA “Arhis Arhitekti”.
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Dzīvojamā ēka Amatas ielā 2A – vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.
- Dzīvojamā ēka Bulduru prospektā 41 – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēka celta 19.–20. gs. mijā ar bagātīgu, jūgendstilam raksturīgu fasādes dekoratīvo elementu klāstu. Ēka pārbūvēta, atjaunojot tās sākotnējo savrupmājas funkciju. Projekta autores ir Zaiga Gaile un Maija Putniņa-Gaile.
Dzīvojamā ēka Bulduru prospektā 41 – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
- Dzīvojamā ēka Smilšu ielā 5 – vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 19.–20. gs. mijā un ir vērtīgs Jūrmalas vasarnīcu paraugs. Pārbūves autore ir Guna Ozoliņa.
Dzīvojamā ēka Smilšu ielā 5 – vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.
- Dzīvojamā ēka Tērvetes iela 12 – kultūrvēsturiski vērtīga, saglabājama ēka. Tā celta 19.–20. gs. mijā un izceļas ar izteiksmīgo stūra torni. Ēka ir pārbūvēta, tai uzcelta moderna piebūve. Projekta autors ir Normunds Zitmanis.
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Dzīvojamā ēka Tērvetes ielā 12 – kultūrvēsturiski vērtīga, saglabājama ēka.
- Dzīvojamā ēka Tirgoņu ielā 11 – fona apbūvi veidojoša ēka. Tā celta 19.–20. gs. mijā Jūrmalai tipisko koka vasarnīcu stilā. Pārbūves laikā atjaunota vēsturiskā fasāde un uzcelta moderna piebūve. Projekta autors ir SIA “ARCHAB”.
Dzīvojamā ēka Tirgoņu ielā 11 – fona apbūvi veidojoša ēka.
Uzvarētāji tiks paziņoti Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas pasniegšanas svinīgajā ceremonijā, kas norisināsies Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā 10. septembrī Pils ielā 1 Dubultos.
Balvas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību arhitektūras mantojumam kā nozīmīgai Jūrmalas identitātes daļai un veicināt koka arhitektūras saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.