Uz Nepālu nosūtīs visu 33 pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugus
Tuvākajā laikā uz Nepālu tiks nosūtīti visu 33 šīs valsts dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju tuvinieku DNS paraugi, informē Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne.
Viņa atklāj, ka glābēji beidzot ir tikuši klāt robežpunktam Nepālas ziemeļos. "Cerības joprojām ir, jo joprojām ir tā sauktās gaisa kabatas, kuras glābēji intensīvi apskata, lai saprastu, vai tur ir kāds izdzīvojušais," sacīja Medne.
Nepālas puse informējusi, ka palīdzība tieši glābšanas darbos šobrīd nav nepieciešama, jo uz vietas jau ir vairāk nekā 20 000 glābēju, bet ir nepieciešams speciāls aprīkojums, lai varētu izpētīt, kas notiek tuneļos.
Valsts policija Ārlietu ministrijas pārstāvjiem apstiprinājusi, ka DNS paraugus ir iesnieguši visi 33 pazudušo tuvinieki, un šos paraugus visātrākajā laikā plānots sūtīt uz Nepālu. "Un mēs ceram, ka visātrākajā laikā saņemsim atbildi no Nepālas," teica Medne.
Viņa atklāja, ka ir spriests par to, ka Latvija varētu saņemt kameras ierakstus no robežas, tomēr dati esot tikai no divām kamerām, lai gan uz robežas to bijušas 27.
Rīgas lidostā aicina atbalstīt Nepālā pazudušo latviešu tuviniekus
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Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 3. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1252, bet vēl 4216 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.