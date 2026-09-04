FOTO: Kolkā noslēdzies kokļu izgatavošanas projekts
Kolkā no 27. līdz 29. augustam norisinājās Talsu novada atbalstīts projekts “Lībiešu krasts stīgo paaudzēs”, kurā meistara Pētera Jansona vadībā dalībnieki izgatavoja un ieskandināja savas kokles.
Kolkā laikā no 27. līdz 29. augustam biedrība „Kolkas zvejnieki” īstenoja Talsu novada pašvaldības finansētu kultūras un tūrisma projektu „Lībiešu krasts stīgo paaudzēs”, nodrošinot Kolkā lielisku kokļu izgatavošanas meistardarbnīcu. Kokļu izgatavošanas meistara Pētera Jansona vadībā no viņa iepriekš izzāģētām un izveidotām oša un egles masīvkoka sagatavēm katrs projekta dalībnieks trīs dienas zāģēja, pulēja, grieza, līmēja, lakoja, skrūvēja tapas, vilka stīgas un mācījās skaņot savu folkloras kokli, kas bija gan sarežģīti, gan vienlaikus ar lielisku emocionālu piepildījumu – top sava izlolota koklīte.
29. augusta vakarā Senās Uguns nakts ietvaros koncertā Kolkas namā katrs projekta dalībnieks ar meistara Pētera Jansona atbalstu „iesvētīja”/iespēlēja – prezentēja savu izloloto jauno kokli. Muzicēšana notika kopā ar lībiešu ansambli „Laula” un etnomuzikologu Ansi Jansonu. Koncertā viesojās Adriana Marta Gotlube, prezentējot un muzicējot ar maz zināmu senu stīgu instrumentu – nyckelharpu.
Projekts bija nozīmīgs ieguldījums seno lībisko tradīciju – kokļu izgatavošanas un muzicēšanas ģimenēs, kopienā – saglabāšanā, stiprināšanā un pārnesē uz jauno paaudzi, ģimenēs un sabiedrībā, veidojot ievērojamu etnomūzikas daļu Senās Uguns nakts programmas ietvaros. Ir liels prieks un gandarījums par projekta īstenošanu, kas pilnībā atbilda izvirzītajam projekta mērķim. Mūzikā un kopā būšanā ir maģisks spēks, kas, Kolkā esot, top dubults.
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Publicitātes foto: kokļu izgatavošanas process meistardarbnīcā.
Autors: Dace Cine, Tūrisma nodaļas vadītāja.