Pēc skaļā strīda valdība tomēr virzīs Dombravas imigrācijas ierobežošanas plānu
Iekšlietu ministrijas (IeM) sagatavoto imigrācijas ierobežošanas pasākuma plānu, kas līdz šim saņēmis plašu kritiku par saskaņojumu trūkumu, valdība plāno apstiprināt ne vēlāk kā 22. septembrī, šodien žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Šodien Ministru kabinetā notika koalīcijas partiju politiskās konsultācijas par imigrācijas tēmu. Šāda sēde tika sasaukta pēc tam, kad koalīcijas partneri nedēļas sākumā nevienojās par imigrācijas ierobežošanas pasākuma plānu tālāku virzību.
Pēc piektdienas sanāksmes gan Kulbergs, gan citu koalīcijas partiju pārstāvji žurnālistiem apgalvoja, ka domstarpības koalīcijā šobrīd neesot, sēdē jautājumi esot pārrunāti mierīgi.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) sacīja, ka šodienas sēdē neesot bijušas diskusijas par plāna saturu, bet vairāk pārrunātas tehniskas lietas. Piemēram, esot pārrunāts, kura ir atbildīgā ministrija par katru aktivitāti. "Ņemot vērā daudzos punktus [plānā], iespējama "pastumdīšanās" starp ministrijām, kurai būtu jāuzņemas viena vai otra vadošā loma," teica Dombrava.
Kulbergs izcēla, ka ne viņam, ne arī Dombravam nav pieredze Ministru kabinetā, tādēļ esot bijusi nepieciešama skaidrība par to, ka netiek plāna realizācijai likti kādi birokrātiski šķēršļi. "Galvenais ir kvalitatīvs dokuments un lai šis dokuments kalpo tieši šim mērķim - nelegālās migrācijas mazināšanai," izteicās premjers.
Iepriekš premjers bija pārmetis iekšlietu ministram, ka Dombrava "pēkšņi ir iedomājies vērsties tiesā pret diviem Eiropas Komisijas komisāriem un rosināt grozījumus ES direktīvā". Dombrava šodien norādīja, ka šis formulējums plānā tiks saglabāts, bet netiks minēti konkrēti komisāru vārdi. "Bet tas, ka dalībvalstīm saglabājas šāda iespēja, izmantojot Eiropas Savienības līgumu, tas paliek," teica Dombrava. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nevēlas pagaidām runāt vairāk par plāna saturu pirms tas ticis apstiprināts.
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Plāna tālāku virzību atbalstot arī "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
Kulbergs ierakstā "X" nedēļas sākumā Dombravas iesniegto piedāvājumu tika nodēvējis par "imitētu migrantu cīņu", bet NA aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā - par "niķīga bērnudārznieka histēriju". Premjers sprieda, ka Dombravam neesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan "skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās", ar kuru tiekot "muļķoti pašu vēlētāji".
Kulbergs kritizēja, ka Dombrava neesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu. Dombravas iesniegtais dokuments neesot saskaņots ar 14 institūcijām - ne dažādām ministrijām, ne uzņēmējiem. "Vienkārši atnākt, iemest valdībā dokumentu un pēc tam paziņot, ka "visi ir pret imigrācijas apkarošanu", ir trula, lēta un populistiska vēlētāju makšķerēšana bez jebkāda pamata," Dombravas darbu tika novērtējis premjers.
Vēlāk Kulbergs par sevis pausto Dombravam atvainojās, sarunas starp pusēm novirzot konstruktīvākā gultnē.