Rīdzinieki grib atpakaļ 1. trolejbusu - maršruta atjaunošanu savākti jau vairāk nekā 200 paraksti
Rīgā iedzīvotāju iniciatīva par 1. trolejbusa maršruta atjaunošanu pēc Ģertrūdes ielas būvdarbu pabeigšanas desmit dienu laikā platformā “ManaBalss.lv” savākusi jau vairāk nekā 200 parakstus, pārsniedzot sākotnēji izvirzīto mērķi.
"1. trolejbusa maršruts, kas kursē kopš 1947. gada un ir vecākais trolejbusa maršruts Rīgā, tika slēgts 2026. gada 10. augustā saistībā ar Ģertrūdes ielas atjaunošanas būvdarbiem. Līdz šim nav saņemta skaidra informācija par to, kāds risinājums paredzēts pēc remontdarbu pabeigšanas. 2027. gada novembrī maršrutam apritēs 80 gadi," pauž iniciatīvas autori.
Maršruts nodrošināja savienojumu caur Rīgas centru starp Pētersalu pie Daugavmalas un Valmieras ielu Latgales priekšpilsētas un Avotu apkārtnē. Iniciatīvā skaidrots, ka šim savienojumam atsevišķos posmos nav līdzvērtīgas tiešas alternatīvas un ka maršruts ir nozīmīgs ikdienas pārvietošanās veids dažādiem Rīgas iedzīvotājiem, tostarp skolēniem un pensionāriem. Pēdējos gados 1. trolejbusa reisu grafiks pat ticis saskaņots ar izglītības iestāžu darbības laiku.
“Iniciatīvā aicinām atjaunot 1. trolejbusa maršrutu, jo uzskatām, ka šis savienojums Rīgas sabiedriskā transporta tīklā ir svarīgs un iedzīvotājiem nepieciešams. To apliecina aktīvā iedzīvotāju līdzdalība. Vienlaikus būtība nav tikai pašā trolejbusā kā transportlīdzeklī – svarīgi ir saglabāt ērtu, pieejamu un loģisku savienojumu, ko līdz šim nodrošināja šis maršruts. Tāpēc saprātīgi ir izsvērt arī citas alternatīvas, ja tās pēc būtības nodrošina šo pašu savienojumu un iedzīvotāju vajadzības,” norāda iniciatīvas pārstāvis Aleksandrs Kabakovs.
Iniciatīvas pārstāvis uzsver, ka mērķis ir konstruktīva saruna ar pašvaldību un sabiedriskā transporta plānotājiem par labāko risinājumu. Iedzīvotāju iesaiste nav vērsta pret lēmumu pieņēmējiem, bet gan aicina pievērst uzmanību sabiedriskā transporta pieejamībai un savlaicīgi rast risinājumu.
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“Paldies ikvienam, kurš iniciatīvu parakstīja un iesaistījās šī jautājuma aktualizēšanā. Mēs ceram, ka šie paraksti būs pamats konstruktīvai sarunai ar atbildīgo departamentu un palīdzēs panākt iedzīvotājiem ērtāko risinājumu. Galvenais ir, lai pēc remontdarbu pabeigšanas rīdziniekiem būtu pieejams uzticams un ērts sabiedriskais transports arī šobrīd slēgtā maršruta līnijā,” piebilst Aleksandrs Kabakovs.
Iniciatīva aicina atbildīgos Rīgas valstspilsētas pašvaldībā sniegt skaidru informāciju par plānoto risinājumu pēc Ģertrūdes ielas būvdarbu noslēguma un izvērtēt iespēju atjaunot 1. trolejbusa maršrutu vai, kā min tās pārstāvis, nodrošināt līdzvērtīgu sabiedriskā transporta savienojumu.
Savāktie paraksti tiks iesniegti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam, signalizējot, tai skaitā arī RP SIA “Rīgas satiksme” un Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijai, par iedzīvotāju gaidām un aicinot izvērtēt iespējamos risinājumus.