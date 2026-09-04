Sestdien lietus neatkāpsies - vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkons
Sestdien Latvijā palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri un dārdēs pērkons, prognozē sinoptiķi.
Naktī un no rīta pērkona negaiss iespējams dažviet Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos, dienā - arī citviet valstī. Debesis būs mākoņainas, brīžiem nedaudz skaidrosies.
Naktī galvenokārt gaidāms lēns vējš, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10..+15 grādiem. Dienā rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē, Ziemeļvidzemē saglabāsies lēns vējš, un maksimālā temperatūra būs +14..+19 grādi.
Rīgā tuvākajā diennaktī līs, dienā gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +13 grādi naktī un +17 grādi dienā.
Nokrišņu un pārmitrās augsnes dēļ Kurzemē un vietām Vidzemē iespējama ūdenstilpju izkāpšana no krastiem, kā arī ūdens uzkrāšanās zemākajās vietās. Kurzemē līdz pirmdienai spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par augstu ūdens līmeni.