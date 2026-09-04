Saeimā iesniegts lēmumprojekts par neuzticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei
Piektdien, 4. septembrī, partijas "Progresīvie" Saeimas frakcija iesniegusi izskatīšanai lēmumprojektu “Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei”.
Partija norāda, ka par spīti Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Vecāku organizācijas, 94 Latvijas izglītības iestāžu vadītāju un vairāku izglītības ekspertu noraidošai nostājai izglītības sistēmā vienlaikus ieviest vairākas būtiskas izmaiņas, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) joprojām neatkāpjas no saviem plāniem virzīt pārmaiņas, kas skars skolēnus un pedagogus jau uzsāktā mācību gada laikā.
"Indriksone ir ignorējusi arī koalīcijas partneru viedokli un citu valdības locekļu kritiku, kā arī piedāvātos alternatīvos risinājumus Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes, kā arī Saeimas Pieprasījumu komisijā. Vienlaikus ministre nav spējusi apliecināt, ka pašvaldībām pietiks finansējuma no valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pēc 1. septembrī valdībā apstiprinātajām jaunajām izmaiņām finansēšanas modelī “Programma skolā”," pausts "Progresīvie" paziņojumā.
Partija "Progresīvie" uzskata, ka izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei jāuzņemas atbildība par nozarē radīto haosu, kuru viņa aizsāka ar 4. augusta pēkšņo paziņojumu medijos par plašām nesaskaņotām reformām pirms mācību gada sākuma, un prasa ministres demisiju.
Kā vēstīts, grozījumi, kurus IZM nodeva saskaņošanai augusta sākumā, paredz izmaiņas gan vērtējuma uzlabošanas kārtībā, gan centralizēto eksāmenu vērtēšanas kārtībā. Grozījumu projekti sagatavoti steidzamības kārtā, lai noteiktajā termiņā īstenotu valdības apņemšanos sakārtot mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
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Piedāvājums izpelnījās gan koalīcijas partneru, gan nozares organizāciju kritiku, aicinot reformu vispirms izdiskutēt.