Atklāta plaša GRU kampaņa, kas cenšas graut Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tēlu Rietumvalstu acīs
Augustā aktivizējies ar GRU saistīts tīkls, kas cenšas Rietumvalstu acīs diskreditēt Baltijas valstis, brīdina NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
"Augustā parādījusies interesanta jauna tendence. STORM 1516 kontu tīkls, kuru saista ar GRU aktivizējies Baltijas valstīs. Kopsummā [tas īstenojis] četras kampaņas, ne īpaši ietekmīgas, bet visas mēģina graut Baltijas valstu imidžu drošības kontekstā Rietumu acīs," vietnē "X" norāda Sārts.
Augustā parādījusies interesanta jauna tendence. STORM 1516 kontu tīkls, kuru saista ar GRU aktivizējies Baltijas valstīs. Kopsummā 4 kampaņas, ne īpaši ietekmīgas, bet visas mēģina graut BV imidžu drošības kontekstā Rietumu acīs.— Jānis Sārts (@janis_sarts) September 4, 2026
Tajā pašā laikā jau ziņots, ka augusta izskaņā pēc vizītes Latvijā no Rīgas uz Maskavu pēkšņi devās ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs. Kā ziņoja medijs "Politico", Retklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu.
Retklifa "vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm", medijam norādīja informēts avots. Otrs avots piebilda, ka CIP direktors centies Maskavu arī pārliecināt mazināt militāro un ekonomisko atbalstu Irānai.
Jānis Sārts pēc notikušā norādīja, ka publiskas informācijas trūkuma dēļ šo vizīti nevar tulkot kā Krievijas vēlēšanos eskalēt drošības situāciju Austrumeiropā un NATO. Sārts uzsvēra, ka šāda līmeņa sarunas notiek bieži, it īpaši Maskavā, uz kurieni parasti, kā zināms, braukuši ASV prezidenta īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners.
Tas, ka Maskavu apmeklējis CIP direktors, varētu liecināt, ka šī vizīte mazāk ticami ir stāsts par miera plāniem Ukrainā, bet vairāk saistīta ar informāciju, kuru grib nodot dienestu uzticamības līmenī, vērtēja Sārts.
"Es domāju, ka vienā vai otrā veidā tas noteikti ir saistīts ar starptautisko drošības situāciju. Vai tas ir par to, kas notiek Irānā, vai to, kas saistīts ar Eiropas drošību. Visticamāk, ka par abām šīm tēmām runāja," uzsvēra Sārts.
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