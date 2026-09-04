"Kam pieder Krima?" Sociālos tīklus sajūsmina partijas "Stabilitātei" pārstāves haotiskā rīcība pēc žurnālista jautājuma. VIDEO
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījusi partijas "Stabilitātei" pārstāves Violetas Drozdovičas haotiskā rīcība pēc tam, kad žurnālists Guntis Bojārs viņai uzdeva jautājumu: "Kam pieder Krima?". Jāpiebilst, ka veids, kā žurnālists jautājumu uzdeva bija īpaši veikls.
Situācija norisinājās "Latvijas Televīzijas" priekšvēlēšanu debašu ciklā “Izvēlies Latvijas nākotni!”, kurā piedalījās desmit politisko spēku pārstāvji. Violeta Drozdoviča ir partijas “Stabilitātei” Zemgales saraksta 2. numurs, un viņa līdz šim par deputāti nav strādājusi.
"Jums programmā ir punkts - atcelt iespēju atturēties no balsojuma. Tad sanāk, ka katram deputātam esot jābalso par vai pret [kādu jautājumu], kas sanāk - tikai [atbildot ar] "jā" vai "nē"," diskusijā norādīja Bojārs.
Pēc tam žurnālists piedāvāja deputāta kandidātei pamēģināt to, kā viņas partijas piedāvātais punkts strādātu, norādot, ka viņas priekšā atrodas kartīte, uz kuras vienā pusē uzrakstīts vārds "Jā", bet otrā - "Nē". Bojārs norādīja, ka izsacīs kādu apgalvojumu, uz kuru viņai būšot jāatbild tikai ar jā vai nē.
"Apgalvojums šāds: Krima ir Ukrainas teritorija, ko Krievija ir okupējusi. Jā vai nē?" vaicāja žurnālists, aicinot Drozdoviču pacelt gaisā savu atbilžu variantu. Pēc neliela mulsuma brīža viņa sāka noliedzoši māt ar galvu un rokā uz visām pusēm grozīt jā-nē kartīti .
"Tiešām, lieliski Bojārs vati izvilka gaismā," vietnē "X" norādījis kāds iedzīvotājs. "Trāpīts, grimst!" ar pirmo šāvienu kuģis nogrima..." par notikušo pauž Arvils. Bet Inese norāda, ka "būtu vērtīgi par Krimu jautāt arī "Suverēnās varas" pārstāvim". "Viņi arī domā, ka tas ir provokatīvs jautājums. Vai, kā Stepaņenko atbildēja pirms gada:”Krima pieder… Krimas iedzīvotājiem," norāda sieviete. Tikmēr Jānis rezumē: "Ja nav viedokļa,tad nav vietas deputātos".
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Jau ziņots, ka partijas "Stabilitātei" līderis Aleksejs Rosļikovs ir aizbēdzis uz Baltkrieviju. Rīgas dome maija beigās nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras, jo Rosļikovs trīs mēnešu laikā nebija piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu. Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.