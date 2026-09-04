Dzintaru koncertzālē pulcēsies kori no septiņām valstīm: Jūrmalā notiks prestižais Baltijas jūras koru konkurss
No 18. līdz 20. septembrim Dzintaru koncertzālē notiks 9. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss, pulcējot augsta līmeņa amatierkorus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Ukrainas un Filipīnām.
Kopš 2024. gada Jūrmalā notiekošais konkurss ir viens no sešiem prestižās apvienības European Grand Prix for Choral Singing (EGP) oficiālajiem posmiem, ierindojot to pasaules visaugstāk novērtēto amatierkoru konkursu vidū.
Par 9. Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa Grand Prix ieguvēja titulu un iespēju iekļūt EGP finālā sacentīsies Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris (Latvija, diriģente Una Stade), jauniešu koris KIVI (Lietuva, diriģente Danguolė Aukselienė), vīru koris HOMME (Igaunija, diriģents Kuldar Schüts), E STuudio kamerkoris (Igaunija, diriģente Külli Lokko), sieviešu koris KYN (Somija, diriģente Kaija Viitasalo), sieviešu koris EMBLA (Norvēģija, diriģente Marit Tøndel Bodsberg), bērnu koris LASTIVKA (Ukraina, diriģente Oksana Ursatii) un Manilas kamerkoris (Filipīnas, diriģents Anthony G. Villanueva).
Dalībnieku sniegumu tradicionāli vērtēs starptautiska žūrija piecu profesionāļu sastāvā: Vilija Mažintaitė (Lietuva), Valter Soosalu (Igaunija), Rahela Durič (Slovēnija), Jurģis Cābulis (Latvija) un žūrijas priekšsēdētājs Leon Shiu Wai Tong (Honkonga).
“Šis konkursa gads mums sola lielisku koru daudzveidību – gan to skanējumā, gan kultūrā. Dzirdēsim kolektīvus no septiņām valstīm, turklāt pirmo reizi konkursā piedalīsies koris no Ukrainas, par ko man ir īpaši liels prieks, jo katra jauna dalībvalsts konkursa vēsturē palīdz mums nest kā savu, tā Jūrmalas un Latvijas vārdu pasaulē. Žūrijai vērtēt tik dažādus korus noteikti nebūs viegls uzdevums. Un tieši tāpēc konkursa klausītājiem šogad garantēts krāšņš ceļojums kormūzikā,” gaidāmo 9. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkursu raksturo tā idejas autors un mākslinieciskais vadītājs, diriģents Jānis Ozols.
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Jūrmalas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš: “Patiess prieks un pagodinājums mūsu pilsētā uzņemt konkursa dalībniekus un dāvāt īstus mūzikas svētkus klausītājiem. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss, kas jau devīto reizi norisinās Jūrmalā, mūsu pilsētai ir īpašs notikums, tas apliecina mūzikas iespējas vienot cilvēkus pāri robežām un veicina sadarbību. Esam gandarīti, ka arī šogad Dzintaru koncertzālē skanēs augstas kvalitātes kormūzika un Jūrmalas vārds izskanēs starptautiskajā kultūras telpā.”
Lai veicinātu latviešu orģinālmūzikas izpildījumu starptautiskā kormūzikas vidē, ik gadu konkursam tiek pasūtīts latviešu komponista jaundarbs. Šī gada obligātā skaņdarba “When I Was Born” autors ir Raimonds Tiguls. Jautāts par iedvesmu skaņdarba radīšanai, komponists ir poētiski lakonisks: “Šo skaņdarbu veltīju tiem eņģeļiem, kuri dzīvo virs manas mājas.”
Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss ir ikgadējs starptautisks kormūzikas notikums, kas kopš 2016. gada notiek Jūrmalā. Katru gadu septembra otrajā pusē Dzintaru koncertzālē pulcējas vairāki simti amatieru koru dziedātāju un kormūzikas atbalstītāju no dažādām pasaules valstīm. Dalībnieki sacenšas obligātās un izvēles programmas pusfinālos, kā arī Grand Prix finālā. Konkursa norisei tiešraidē iespējams sekot līdzi TV24 ēterā un konkursa mājaslapā www.balticchoir.com.
Trīs augstāko vērtējumu ieguvušie kori iegūs naudas balvas. Grand Prix jeb 1. vietas ieguvējs saņems Lielo balvu - 3500 eiro, mākslinieces Gintas Grūbes veidoto Jūrmalas pilsētas kausu, kā arī iespēju piedalīties European Grand Prix for Choral Singing finālā Arezzo, Itālijā, 2027. gada augustā.
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Konkursa programma:
18. septembrī 19.00 Atklāšanas koncerts Dubultu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā;
19. septembrī 11.00 Obligātās programmas konkursa pusfināls Dzintaru koncertzālē;
19. septembrī 16.00 Izvēles programmas konkursa pusfināls Dzintaru koncertzālē;
20. septembrī 11.00 Grand Prix fināls, Noslēguma koncerts ar īpašo viesu - dueta Valters Pūce un Dainis Tenis dalību un konkursa uzvarētāju apbalvošana Dzintaru koncertzālē.