Latvijas mežos sācies aļņu riesta laiks
AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kameras sniedz iespēju sekot līdzi dabas norisēm gan plēsīgo putnu ligzdošanas laikā, gan vērot dažādas norises purvā. Iestājoties vēsākam laikam, mežos sācies aļņu riesta laiks. 31. augustā tiešsaistes kamerā tika novēroti divi aļņu buļļi, kas šķērsoja purvu, meklējot mātītes.
Ornitologs, LVM vides eksperts Uģis Bergmanis skaidro:
“Līdz pat oktobra sākumam, kamēr rit riesta laiks, aļņu tēviņi jeb buļļi pārvietojas pa plašām mežu, purvu un krūmāju teritorijām, meklējot mātītes jeb govis. Riesta laikā buļļiem paaugstinās vīrišķo hormonu līmenis, kas veicina agresivitāti pret citiem tēviņiem un mazina bailes no cilvēkiem. Pārošanās parasti notiek krēslā vai tumsā.”
Latvijā ir ap 17 000 aļņu, tie apdzīvo visu valsts teritoriju, taču īpaši lielā skaitā šie dzīvnieki ir sastopami purvu tuvumā un mežos ar mitrām, krūmainām ieplakām.
Pēc riesta laika mazie alnēni dzimst pēc astoņiem mēnešiem. Govīm parasti piedzimst viens līdz divi mazuļi. Alnēni uzturas mātes tuvumā, līdz piedzimst nākamie mazuļi.
Alnis ir lielākais savvaļas dzīvnieks Latvijā, tā svars var sasniegt pat 600 kg. Aļņu dzīves ilgums ir 18-20 gadi, savukārt pilnbriedu tie sasniedz 11-12 gadu vecumā. Der zināt, ka aļņiem ir laba dzirde un oža: tie cilvēku var samanīt pat 500 metru attālumā.
Nakts pārgājiens, ieklausoties briežu baurī
LVM tūrisma un atpūtas centrs “Spāre” 11. septembrī aicina dabas draugus doties nakts pārgājienā “Nakts mežā”, lai iepazītu mežu diennakts tumšajā laikā un ieklausītos vienā no iespaidīgākajām rudens norisēm savvaļas dzīvnieku dzīvē – staltbriežu baurī, kas dzirdams aļņu riesta laikā. Pārgājiena dalībnieki dosies “Spāres” apkārtnes mežos, uzzinās vairāk par staltbriežu dzīvi un uzvedību baura laikā, mācīsies pamanīt dzīvnieku klātbūtnes pazīmes un iepazīs mežu pavisam citā nakts noskaņā.
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Pārgājienu vadīs LVM rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists, mednieks un dabas draugs Jurijs Siņkevičs, kurš dalīsies praktiskās zināšanās par staltbriežiem, baura norisi un meža dzīvnieku uzvedību, kā arī pastāstīs, kā droši un atbildīgi pārvietoties mežā diennakts tumšajā laikā.
Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Reģistrācija atvērta līdz 9. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu.