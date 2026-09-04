Rinkēvičs ielūdz pāvestu Leonu XIV apmeklēt Latviju
4. septembrī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs privātā audiencē Vatikānā tikās ar Viņa Svētību pāvestu Leonu XIV. Tikšanās laikā Valsts prezidents ielūdza pāvestu Leonu XIV apmeklēt Latviju.
Vizītes laikā Valsts prezidents tikās arī ar Svētā Krēsla Valsts sekretāru kardinālu Pjetro Parolinu. Sarunā ar Svētā Krēsla Valsts sekretāru Valsts prezidents pārrunāja abu valstu divpusējās attiecības, tai skaitā Latvijas un katoliskās baznīcas sadarbību, kā arī reģiona drošību un atbalstu Ukrainai tās cīņā pret agresoru Krieviju.
Valsts prezidents pauda gandarījumu par Svētā Krēsla lomu kopējos centienos atgriezt Ukrainas karagūstekņus un deportētos bērnus. “Latvija stingri iestājas par visu pretlikumīgi pārvietoto un deportēto bērnu nogādāšanu atpakaļ Ukrainā, kā arī Krievijas saukšanu pie atbildības par tās pastrādātajiem noziegumiem,” akcentēja Rinkēvičs.
Puses apmainījās viedokļiem par situāciju Tuvajos Austrumos un konfliktu ar Irānu. Valsts prezidents pauda, ka Latvija iestājas par iespējami drīzu risinājumu, kas nepieļautu, ka Irāna iegūst kodolieročus, atjaunotu preču plūsmu caur Hormuza šaurumu, apturētu pastāvošos kuģošanas draudus Sarkanajā jūrā, kā arī izbeigtu civiliedzīvotāju ciešanas.
Šī ir pirmā Valsts prezidenta tikšanās ar pāvestu Leonu XIV kopš pāvesta ievēlēšanas 2025. gada 8. maijā par 267. Romas bīskapu un apustuļa Pētera pēcteci. Pāvests Leons XIV, īstajā vārdā kardināls Roberts Francis Prevosts, ir dzimis 1955. gada 14. septembrī Čikāgā, ASV. Viņš ir pirmais pāvests Svētā Augustīna ordeņa vēsturē.