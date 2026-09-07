Edmunds populārā pārtikas veikalā Latvijā "sistemātiski iegrābjas" - "Jums kauns ir?"
Latvietis Edmunds (vārds mainīts) nolēmis vairs neklusēt un izkratīt sirdi par saviem novērojumiem populārā pārtikas veikalā Rīgā un Latvijā.
"Neesmu nekāds nabags, bet arī bagāts nē, - sekoju līdzi tēriņiem, arī apmeklējot pārtikas veikalus. Parasti cenšos izvēlēties akcijas preces. Ikdienā patērēju daudz svaigus augļus un dārzeņus, jo tie nāk par labu veselībai. Un to, kas tuvējos piemājas veikalos ir pieejams par lētākām naudām, arī izvēlos.
Šoreiz iegāju "Rimi" veikalā Pārdaugavā. Šis konkrētais nav izmēros pārāk liels, bet tas nebūtu noteicoši. Ieraudzīju persikus. Domāju, nu tik būs gardumiņš. Nākamajā rītā griežu, skatos – pelēki. Arī tie, kas pēc krāsas vēl kaut cik, – riebīgi pēc garšas," vīlies ir Edmuns. "Nopirku piecus sešus persikus un tie visi bez izņēmuma izrādījās veci."
"Klausieties, "Rimi", jums kauns ir vispār? Kur skatās kaut kādas uzraugošās iestādes? Cik var prasīt naudu par veciem augļiem vai dārzeņiem, kur mušas jau lido. Neviens ar varu jau neliek, protams, ņemt un pirkt tos vecos (produktus), bet tāpat sanāk "iegrābties", un it kā jau sīkums, ir lielākas problēmas valstī un pasaulē, bet nu, nepatīkami... Cik var!" neapmierināts ir Edmunds.
Līdzīgos secinājumos dalās IT speciālists Pēteris, vaicāts, vai kādreiz nācies "iegrābties" vecos augļos vai dārzeņos, saka: "Gan tiešā, gan parnestā nozīmē. "Rimi" vispār, es teiktu, ir baigais regress. "Alfā", kas ir lielais (veikals), tur pastāvīgi stāv pujuši augļi/dārzeņi, un neviens nevāc nost. Kādreiz likās, ka "Rimi" tomēr cits līmenis, salīdzinot ar "Maximu", bet tagad es teiktu, ka otrādi."
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Vairāku Liepājas "Top!" veikalu vadītāja portālam Jauns.lv pastāstīja, ka viņas vadītajos veikalos augļi katru rītu tiek "pārlasīti". "Un katru svētdienu mazgā stendu. Gadās kāds iepujis pa retam, jo cilvēki spaida un spiež nagus iekšā."
"Runājot par augļiem un dārzeņiem Latvijas pārtikas veikalos, pēdējos gados radies iespaids, ka tiem ir divi "stāvokļi" – zaļi/negatavi, ēdami kļūst pēc nedēļas, vai pārgatavojušies/veci – ja paveicas, tad apēst sanāk tajā pašā dienā, bet nākošajā izmest ārā," novērojis rīdzinieks.
"Rimi Latvia" ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova:
""Rimi" ir svarīgi, lai produkti, kas tiek piedāvāti pircējiem, ir droši, kvalitatīvi, bez viltojumiem un ir ražoti atbildīgi pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Lai tā būtu, "Rimi" cenšas nodrošināt, lai produktu ražošanas, iepirkumu, piegādes un uzglabāšanas procesi notiek saskaņā ar labas ražošanas prakses, Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām – no to pirmavota līdz veikala plauktam.
"Rimi" rūpīgi seko preču kvalitātei ik dienas. Ja tomēr pircējs ir saskāries ar situāciju, kad tikko iegādātās preces kvalitāte neatbilst tās veidam, piemērojamām prasībām, produkts ir bojāts, tam ir kāds defekts vai tas neatbilst marķējumā sniegtajai informācijai, pircējam ir iespēja to apmainīt vai atgūt iztērēto naudu.
Šādos gadījumos aicinām vērsties pie veikala darbiniekiem vai "Rimi" informācijas centra kasē konkrētajā veikalā, kur situāciju parasti iespējams atrisināt uzreiz, apmainot preci vai piedāvājot citu risinājumu. Ja tas nav iespējams, aicinām sazināties ar "Rimi" klientu servisu, zvanot uz bezmaksas tālruni +371 8 000 0180 vai rakstot info.lv@rimibaltic.com, vai informēt mūs arī sociālajos tīklos, pievienojot pēc iespējas detalizētu informāciju, lai varam rūpīgi izvērtēt konkrēto gadījumu un novērst līdzīgu situāciju atkārtošanos."