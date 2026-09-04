VIDEO: šoferis pie Ķekavas iemieg pie stūres un attopas grāvī ar sadauzītu mātes auto
Vakar, 3.septembrī, kāds autovadītājs ceļā no Ķekavas uz Rīgu iemidzis pie stūres un avarējis, sabojājot savas mātes automašīnu "Honda".
Ķekavas novada pašvaldības policijas darbinieki, veicot patrulēšanu, pamanīja negadījumu un notikuma vietā ieradās teju uzreiz pēc avārijas. Transportlīdzekļa vadītājs, par laimi, traumas nebija guvis un no neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanas atteicās, portālu Jauns.lv informēja policijā.
Kā raidījumam "Degpunktā" atzinis pats šoferis, incidents noticis brīdī, kad viņš uz dažām sekundēm aizvēris acis un zaudējis kontroli pār spēkratu, kā dēļ auto aizķēris ceļa zīmes un iebraucis grāvī, kur apgāzies. Arī sarunā ar pašvaldības policistiem vadītājs apstiprināja, ka iepriekšējo nakti bija strādājis. Likumsargi norāda, ka notikuma vietā redzamās transportlīdzekļa kustības pēdas liecināja – pirms ceļa līkuma mašīna faktiski turpinājusi kustību taisnā virzienā. Tādēļ tiek pieļauts, ka viens no iespējamiem negadījuma iemesliem varētu būt vadītāja iemigšana pie stūres.
Pašvaldības policijā gan uzsver, ka izskanējusī versija ir tikai sākotnējs pieņēmums, kas balstīts notikuma vietā iegūtajā informācijā. Precīzu ceļu satiksmes negadījuma apstākļu un tā faktiskā cēloņa noskaidrošana turpmāk ir Valsts policijas kompetencē.
Spēkrats, kas pieder vīrieša mātei, tikai pirms dažām dienām bija izņemts no remonta, un tam nupat bija izieta tehniskā apskate. Šoferis savu sarūgtinājumu un stresu slāpēja, filmēšanas grupai atskaņojot paša sacerētu dziesmu angļu valodā par pastaigu saulē. Vienlaikus vīrietis pauda bažas par to, kādu sodu viņam mājās piespriedīs mātes vīrs, kuru viņš raksturoja kā ļoti stingru cilvēku.
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Portāls "Jauns.lv" ir sazinājies ar Valsts policiju, lai noskaidrotu sīkākus negadījuma apstākļus. Informācija tiks papildināta.