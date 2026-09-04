Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri atpazīst attēlos redzamo vīrieti.
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Šodien 12:10
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri atpazīst attēlā redzamo vīrieti
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē attēlā redzamo vīrieti saistībā ar uzsāktu administratīvā pārkāpuma procesu par notikumu šā gada 2. septembrī ap pulksten 20.40 7. tramvajā.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš viņu, iespējams, atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086884 vai 112, vai arī nosūtot informāciju uz e-pastu: aleksandrs.aleksandrovs@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri atpazīst attēlos redzamo vīrieti.