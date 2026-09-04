Jelgavas novada iedzīvotājus aicina nesatraukties par troksni - brīvdienās norisināsies Zemessardzes mācības
Šajā nedēļas nogalē, no 5. līdz 6. septembrim, Jelgavas novadā norisināsies Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta bataljona plānveida mācības. Tās aptvers divus pagastus – Kalnciema pagastu, kur aktivitātes notiks Tīreļu purva un Kalnciema meža teritorijā, kā arī Jaunsvirlaukas pagastu, kur zemessargi darbosies Mežciema meža masīvā.
Mācību galvenais mērķis ir uzturēt augstu personāla sagatavotību un stiprināt vienības reaģēšanas spējas efektīvai valsts aizsardzības uzdevumu izpildei. Vingrinājumi notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, lai pilnveidotu zemessargu individuālās kaujas prasmes un stiprinātu vienību gatavību teritoriju aizsardzībai.
Mācību laikā zemessargi trenēs bezpilota lidaparātu vienības kaujas gatavību, pilnveidos novērošanas un mērķu identificēšanas iemaņas, kā arī nostiprinās vienības uzbrukuma taktikas pamatprincipus. Papildus tam tiks attīstīta uzdevumu plānošana, savstarpējā sadarbība un koordinēta rīcība dažādās taktiskajās situācijās.
Bruņotie spēki vērš apkārtnes iedzīvotāju uzmanību, ka mācību teritorijās pa koplietošanas un meža ceļiem ir iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Vingrinājumos tiks izmantota mācību munīcija, kas rada troksni, taču pilnībā neapdraud cilvēku dzīvību un veselību. Zemessardze garantē, ka pēc mācību noslēguma visas norises vietas tiks rūpīgi sakoptas.